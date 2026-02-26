Gran Hermano Generación Dorada activó su primera instancia de riesgo y el clima dentro de la casa cambió de inmediato. A pocos días del debut, los participantes pasaron por el confesionario y dejaron conformada la placa inicial, que ya quedó en manos del público y abrió el juego estratégico de la temporada.

La modalidad no fue convencional. Con una casa numerosa, parte de las nominaciones se realizaron durante el día y se emitieron grabadas, mientras que otros votos se conocieron en vivo. El resultado final armó una placa amplia, con nombres fuertes que ya empiezan a perfilarse como protagonistas del arranque.

Los primeros nominados de Gran Hermano son Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli. Ocho jugadores quedaron expuestos en una semana especial que introduce la llamada “placa Generación Dorada”, un sistema “anti-plantas”, en el que los más fuertes podrán salir antes de tiempo y quedarán los débiles a merced del público para sacar al que menos show le rinda al juego.

Durante las primeras 24 horas, el voto es positivo. Es decir, el público debe elegir a quién quiere que continúe en la casa. Los tres más votados saldrán de la placa y quedarán a salvo, mientras que los cinco restantes pasarán automáticamente a voto negativo hasta la gala de eliminación del lunes 2 de marzo.

En el recuento interno, Carmiña fue quien acumuló más votos y se convirtió en la principal señalada en este inicio. Su nombre resonó con fuerza en el confesionario y quedó posicionada como una de las figuras centrales del conflicto temprano. Detrás aparecieron Emanuel y Manu, seguidos por el resto del grupo que completó la lista.

La placa también dejó expuestas tensiones y primeras jugadas. Algunos participantes ya marcaron diferencias claras en sus argumentos, apuntando a rivales directos y dejando entrever alianzas incipientes. La etapa de adaptación quedó atrás y la competencia empezó a tomar forma real.

Con el voto abierto y una dinámica que puede modificar el tablero en cuestión de horas, Gran Hermano Generación Dorada entra en su primera semana decisiva. La casa ya eligió a quiénes poner bajo presión; ahora es el turno del público de empezar a definir el rumbo del juego.