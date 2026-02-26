¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Quiénes son los primeros nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano tiene su primera placa con ocho jugadores en riesgo: ¿quién fue la más votada despertando polémica?

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 06:55
Gran Hermano Generación Dorada activó su primera instancia de riesgo y el clima dentro de la casa cambió de inmediato. A pocos días del debut, los participantes pasaron por el confesionario y dejaron conformada la placa inicial, que ya quedó en manos del público y abrió el juego estratégico de la temporada.

La modalidad no fue convencional. Con una casa numerosa, parte de las nominaciones se realizaron durante el día y se emitieron grabadas, mientras que otros votos se conocieron en vivo. El resultado final armó una placa amplia, con nombres fuertes que ya empiezan a perfilarse como protagonistas del arranque.

Los primeros nominados de Gran Hermano son Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli. Ocho jugadores quedaron expuestos en una semana especial que introduce la llamada “placa Generación Dorada”, un sistema “anti-plantas”, en el que los más fuertes podrán salir antes de tiempo y quedarán los débiles a merced del público para sacar al que menos show le rinda al juego.

Durante las primeras 24 horas, el voto es positivo. Es decir, el público debe elegir a quién quiere que continúe en la casa. Los tres más votados saldrán de la placa y quedarán a salvo, mientras que los cinco restantes pasarán automáticamente a voto negativo hasta la gala de eliminación del lunes 2 de marzo.

En el recuento interno, Carmiña fue quien acumuló más votos y se convirtió en la principal señalada en este inicio. Su nombre resonó con fuerza en el confesionario y quedó posicionada como una de las figuras centrales del conflicto temprano. Detrás aparecieron Emanuel y Manu, seguidos por el resto del grupo que completó la lista.

La placa también dejó expuestas tensiones y primeras jugadas. Algunos participantes ya marcaron diferencias claras en sus argumentos, apuntando a rivales directos y dejando entrever alianzas incipientes. La etapa de adaptación quedó atrás y la competencia empezó a tomar forma real.

Con el voto abierto y una dinámica que puede modificar el tablero en cuestión de horas, Gran Hermano Generación Dorada entra en su primera semana decisiva. La casa ya eligió a quiénes poner bajo presión; ahora es el turno del público de empezar a definir el rumbo del juego.

