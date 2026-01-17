Este sábado por la mañana, un auto volcó en la Ruta Nacional 237, en la zona de Pampa de Alicurá, cerca del ingreso a la represa. En el vehículo, un Renault Sandero, viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad.

Tras el vuelco, tres de los ocupantes fueron derivados al Hospital de Piedra del Águila. Según informaron las autoridades del centro de salud, las heridas no revisten peligro para su vida.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de salud y efectivos policiales. Además de asistir a los heridos, los equipos colaboraron en asegurar y despejar la ruta.

Se investigan las causas del siniestro para determinar cómo se produjo el accidente. Las autoridades señalaron que se realizarán las pericias correspondientes para esclarecer los hechos.