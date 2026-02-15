El estadio de Jorge Newbery en Villa Mercedes, San Luis, es escenario de la final a partido único entre los ganadores de las zonas Patagónica y Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026: La Amistad de Cipolletti y FADEP de Rusell que empatan transitoriamente sin goles.

El cotejo comenzó pasadas las 17 y tiene el arbitraje de Diego Saúl Novelli de Tandil, acompañado por Martín Nardelli y Leonel Suárez. Lautaro Manuel Paletta el cuarto.

El ganador del cruce, que en caso de empate en el tiempo reglamentario se definirá por penales, ascenderá al Torneo Federal A 2026 que se jugará desde fines de marzo.

Cerca de de 500 hinchas de la entidad rionegrina viajaron en distintos medios para acompañar al representativo del alto valle. Se espera que el estadio del "Aviador", muestre un gran marco de público de ambas parcialidades.

El partido tendrá streaming gratuito

La Amistad accedió por primera vez a la definición por el ascenso. En dos finales patagónicas (2022-25) ante Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles (CAI) ambos clubes de Comodoro Rivadavia.

Por el lado de FADEP, también un club joven, cuenta con un plantel experimentado con el ex arquero Diego Pozo como entrenador y con otro ex golero el recordado Sebastián Torrico, el máximo responsable de la institución.