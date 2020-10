El criterio médico es internar a quien tiene “proyección de vida”

El Delegado de ATE del Hospital Castro Rendón, Juan Millapan también habló de la paciente que murió en la guardia del hospital y del diálogo que la familia mantuvo con la médica que atendió a la mujer. “El audio suena fuerte pero es la realidad de lo que está pasando, uno puede estar de acuerdo o no, si fue la forma de informarle a la familia cual era la situación real” dijo.

“Me parece que el protocolo hay que revisarlo, y ante una situación de esta deberían decirlo personalmente a la familia, lo vamos a plantear, humanamente correspondería” planteó el delegado.

“Es lamentable pero no es algo nuevo, ya hace varias semanas que el sistema de salud viene colapsado. Venimos diciendo que cama que se desocupa es porque se muere un paciente y hay dos o tres esperando un respirador” explicó Millapán en AM 550 y CN 24/7 y recordó que los pacientes que ingresan siendo Covid positivo quedan aislados y “mueren solos”.

Lo que hizo la médica de guardia no fue con mala intención, “el equipo de trabajo está totalmente estresado, esta situación nos está superando, me parece que muchos directores el propio gobierno y la propia ministra no lo están viendo por ese lado”.

Millapan explicó que si hay un paciente de 70 años con complicaciones y "otro paciente de 40 años que tiene otra proyección de vida, el criterio medico va a ser internar al de 40 y suena fuerte, pero es lo que está sucediendo”.

El gran problema desde hace varias semanas es que no hay recurso humano, “respiradores hay, camas hay pero no hay recurso humano para que atiendan a estos pacientes”. “Que la gente no se vuelva a relajar, y siga tomando conciencia de que hoy lamentablemente por este virus hay mucha gente que se está muriendo” dijo Millapan y recordó a la gente que “este virus te agarra mal parado y te mata, no importa la edad”.

“Ya no sabemos cómo llegarle a la gente, a la sociedad porque acá hay una responsabilidad política del gobierno pero también una responsabilidad social”.

Además dijo que “a los chicos les cuenta entender que tal vez ellos se contagien y pasen esta situación como un simple resfrío pero no terminan de entender que si su familia tiene otras enfermedades los van a contagiar y seguramente esa persona va a terminar internada, como ya lo hemos visto, y terminan llorando los chicos en un pasillo por un familiar que no tuvo oportunidad”.