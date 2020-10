Farmacéutico pidió urgente reunión con Gutiérrez por la pandemia

Mientras sube de tono la polémica por la negativa neuquina al uso de Ibuprofeno inhalado, en paralelo, un grupo de farmacéuticos autorizados a elaborar fórmulas magistrales, comenzó a fabricar el fármaco que ya es recetado por varios médicos locales en el sector privado.

Ante el reciente comunicado del ministerio de Salud de Neuquén, donde se reitera que “no se recomienda recomienda el uso de Ibuprofeno inhalatorio”, se consultó a Federico Arrigoni, uno de los farmacéuticos involucrados en el proceso de fabricación en la ciudad de Neuquén. En declaraciones a Noticiero Central, 24/7 Noticias y AM 550, el profesional se mostró consternado por la comunicación oficial y aseguró: “Me costó mucho entender e interpretar el comunicado de la ministra (Andrea) Peve. Hoy fui a la Casa de Gobierno, con la ilusión que Omar me recibiera; tenía mucha bronca. Me presenté como el farmacéutico de Omar (en alusión al gobernador Gutiérrez), porque le preparé varias fórmulas para él, a su familia y a sus hospitales, le dije a su secretaria que era un caso de vida o muerte y le expliqué que necesitaba hablar con él. Hoy no podía, espero mañana (por este viernes una respuesta) porque fue muy convincente mi mensaje”.

Respecto, al comunicado de Salud, el farmacéutico opinó que “por un lado deja muy claro la decisión del ministerio de no comprometerse con una aprobación, porque no hay estudios clínicos con una aprobación masiva de una especialidad medicinal que todavía no fue aprobada, eso dice nuestra ministra (Peve). Pero también dejó claro que, bajo el status legal de fórmula magistral, a partir de las leyes que ella cita, hay una incumbencia directa entre el farmacéutico y el médico”.

Siguiendo con el comunicado del Ministerio de Salud, Arrigoni también consideró que precisamente, “por tratarse de una droga fácil, no podría considerarse como experimental” y enfatizó que su mensaje buscaba brindar un aporte técnico-científico y no se trata de una promoción. Por ello, propuso poder trabajar en conjunto con las autoridades de la provincia y la colaboración de la Universidad Nacional del Comahue, a los fines de avanzar en un trabajo conjunto.

