Científico del Conicet contradice al ministerio de Salud neuquino

“Me parece importante destacar que ese documento está atravesado por inexactitudes y datos erróneos, creo que es tendencioso porque tiende a desalentar el uso del Ibuprofeno. Es un documento que me parece que confunde, más que lo que aclara”, sentenció el Dr. Leandro Drivet , reconocido investigador del Conicet, quien además tuvo un fuerte protagonismo en Santa Fe, para obtener la autorización ministerial del uso de ese fármaco, en paciente con Covid.

La polémica en torno al uso de este fármaco comenzó a sonar más fuerte con el pasar de las horas, no sólo por la evidencia de un sistema de salud colapsado, sino porque, además los familiares de los pacientes comenzaron a difundir la cruda realidad de cómo son las pérdidas humanas, en soledad en la guardia o a la espera de un respirador en los hospitales. En ese afán de buscar la receta que permita salvar al paciente, muchos familiares se aferran a cuanta esperanza arroja la ciencia para combatir un virus del cual todavía, hay pocas certezas y se va conociendo día a día.

El uso del Ibuprofeno inhalatorio es parte de esa categoría de “descubrimiento” reciente, no considerado una cura del Coronavirus, pero sí se le reconoce los beneficios de aliviar muchos casos con dificultad respiratoria. De hecho, en varias provincias del país ya se está utilizando, bajo receta y con buenos resultados.

En Santa Fe, el ministerio de Salud aprobó su uso a través de una resolución y uno de los motores de ese paso fue el el Dr. Leandro Drivet. En diálogo con 24/7 Noticias y AM 550, se refirió al comunicado que sobre el tema emitió el miércoles último, el ministerio de Salud de Neuquén:

“INFORME TÉCNICO LEGAL SOBRE USO IBUPROFENO INHALATORIO. En torno a las recientes publicaciones brindadas en medios locales en las que se vierten diversos conceptos relacionados al uso compasivo de medicamentos y fórmulas magistrales para el tratamiento de pacientes con COVID-19 positivos graves o en estado terminal con ibuprofeno nebulizable, corresponde aclarar algunos conceptos:

USO COMPASIVO DE MEDICAMENTOS: Se lo define como la instancia intermedia entre un acto médico realizado como recurso de última instancia y la experimentación médica en si, tal como surge de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, de los años 2008 y 2013. Es un acto médico de empleo de un medicamento o una terapia, bajo la prescripción de un profesional, considerada de última instancia, destinado a salvar la vida o mitigar el sufrimiento de un paciente individual (...).

(...) POR LO TODO LO EXPUESTO, SE CONCLUYE: Que dentro de las competencias contempladas para el Ministerio de Salud se encuentra la fiscalización y control del ejercicio de los profesionales de las ciencias de la salud y de los establecimientos sanitarios de la jurisdicción (...) Que el ejercicio de dicha competencia no habilita a la autorización y menos aún la promoción, de determinadas intervenciones con métodos, procedimientos, elementos o drogas no probados clínicamente, ya sea con finalidad terapéutica o diagnóstica sobre un problema de salud, so pena de contravenir la legislación vigente.

(...) A tales efectos y respecto distintas publicaciones en las que se vierten diversos conceptos relacionados al uso compasivo de medicamentos y fórmulas magistrales para el tratamiento de pacientes con COVID-19 positivos graves o en estado terminal con ibuprofeno nebulizable, se reitera lo expresado en Comunicado del Comité de Emergencia Provincial del 19/09/2020 –21:00, en torno a que El Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén adhiere al posicionamiento de la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedArets) de fecha 18/09/2020 sobre el Ibuprofeno inhalatorio para pacientes con COVID-19, la cual no recomienda el uso de ibuprofeno inhalatorio hasta no contar con evidencia sobre su eficacia y seguridad proveniente de estudios clínicos bien diseñados con bajo riesgo de sesgo como los ensayos controlados aleatorizados (...)”.