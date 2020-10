Neuquén habilita actividades de 7 a 20 hs, desde el lunes

El gobernador Omar Gutiérrez se mostró esta tarde alineado con los jefes comunales de los 7 municipios donde hoy se registra circulación comunitaria del Covid y anunció que, desde el lunes, habrá actividades económicas, comerciales y recreativas permitidas, con debido protocolo, de 7 a 20 horas. A partir de las 20 horas y durante toda la jornada del domingo, se prohibirá la circulación vehicular. Otra de las medidas claves anunciadas, es que prohibirán instalarse en los espacios públicos.

Junto a los 7 intendentes de las ciudades con transmisión comunitaria y tras una reunión previa que duró poco más de 3 horas, Gutiérrez mostró consenso para evitar que cada municipio defina medidas diferentes. Las medidas incluyen a las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul.

El encargado de los anuncios, propiamente, fue el jefe de Gabinete, Sebastián González quien dijo que “la circulación vehicular de lunes a sábado se permitirá de 7 a 20 hs, junto a todas las actividades, económicas, comerciales y recreativas”. Y especificó que “bares y restaurantes podrán funcionar hasta las 22,30 horas de lunes a sábado, en la modalidad delivery y take away. También en espacios abiertos, es decir hacia la calle, con atención al público”. Y en estos casos -comercios- los empleados tendrán plazo hasta las 23 horas para retirarse de los locales. “El domingo sólo habrá circulación peatonal, no vehicular y no comercial. Salvo Cutral Co y Plaza Huincul que ya lo tiene habilitado”, intervino Gutiérrez.

Con especial énfasis, se indicó que las reuniones sociales “están prohibidas”. “No podrán las personas instalarse en los espacios públicos, serán peatonales. En este sentido, habrá estrictos controles con personal policial y fuerzas nacionales”.

Estuvieron presentes los intendentes Mariano Gaido de Neuquén capital, Javier Bertoldi de Centenario, Gloria Ruiz de Plottier y el presidente del Concejo Deliberante de Senillosa, Ariel Tuchetti, en representación de la jefa comunal Patricia Fernández. También participaron Carlos Koopmann de Zapala, José Rioseco de Cutral Co y Gustavo Suárez de Plaza Huincul.

La nueva fase tendrá vigencia desde el próximo lunes 26 hasta el domingo 8 de noviembre, inclusive.

Estas son las medidas anunciadas: