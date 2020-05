“A veces no como": Salteña aislada en Neuquén con sus tres hijos

No tiene trabajo, vive junto a sus tres hijos menores de edad y asegura que no puede pagar el alquiler. Yanina Guzmán, es una joven salteña que se encuentra junto a sus tres pequeños hijos en la capital neuquina desde principio de año. Alquilaba un cuarto y debido al aislamiento social obligatorio que rige en todo el país desde el pasado 20 e marzo, se quedó sin trabajo y no pudo seguir abonando el inmueble.

Dejó su provincia en febrero por un trabajo estable, que en su momento encontró en San Patricio del Chañar: “A veces yo no como porque no me alcanza, lo poco que tengo prefiero darle a mis hijos así aunque sea toman una sopita, té o leche. Por eso pido que me ayuden por favor a mis niños aunque sea por ellos y poder volver a Salta”, expresó angustiada Yanina a un medio de Salta. "Dormimos en el suelo y con dos frazadas nos abrigamos por la noche."

Asimismo, según sostuvo la joven, desde el gobierno salteño le afirmaron que: "Hasta que no pase la cuarentena obligatoria no podemos hacer nada para que regrese".

Fuente: La Gaceta Salta