Judiciales de Río Negro trabajarán en horario normal

El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General decidieron por acordada prorrogar el receso extraordinario aunque con horario de trabajo presencial normal.

Esto implica que la presencia física en oficinas de jueces y funcionarios de ley y de equipos de trabajo según la necesidad del organismo en horario habitual de trabajo de 7.30 a 13.30.

Noticias Relacionadas SiTraJur no pudo participar de la inspección laboral

Asimismo, continuará la modalidad de trabajo sin atención al público y sin permitir el ingreso de personas no autorizadas, en procura de cumplir con el resguardo sanitario correspondiente.

Por último, la Acordada estableció que “la prestación presencial en los organismos de cualquier naturaleza que este Poder Judicial posee situados en Chimpay, Belisle, Darwin, Choele Choel, Beltrán, Lamarque y Pomona, a partir del 26 de mayo, deberá serlo con apego a las disposiciones sanitarias que en cada una de dichas ciudades disponga la autoridad competente”, teniendo en cuenta los diferentes status sanitarios en las ciudades del Valle Medio.

Continúa en vigencia lo establecido en la Acordada 15 de habilitación de los plazos procesales exclusivamente para el dictado de sentencias definitivas e interlocutorias.

Para las tramitaciones continuará funcionando la Mesa de Entradas para Escritos Digitales (MEED), cuya implementación fue destacada por los Colegios de Abogados. También deberá subirse la Lista de despacho diaria, como ya se había operativizado con anterioridad.

El sindicato se expresó la semana pasada en contra de los equipos de trabajo según la necesidad del organismo, argumentando que primero el STJ debía garantizar la salud de los trabajadores. Situación que no pudo comprobrar en las distitnas oficianas judiciales porque la Presidenta el STJ, Liliana Piccinini ordenó expresamente no dejar entrar a los delegados de SITRAJUR a los edificios. El viernes hubo una inspección de la Secretaría de Trabajo por pedido del gremio, pero no pudieron acompañar a los inspectores.