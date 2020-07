Zgaib: "Pasa por un lado político y no por la salud"

La cifra de contagios en Roca crece a diario. También crece la tensión dentro del hospital, especialmente en el sector de terapia intensiva donde la ocupación está al límite y la falta de profesionales se nota tras el aislamiento obligado de todo un turno por un brote de contagios de coronavirus, que derivó en una denuncia y un sumario administrativo a la jefa de UTI. Ante este panorama el Ministro de Salud, Fabián Zgaib lo atribuyó a un tema político y no porque les interese la salud.

El funcionario dialogó con 24/7 Canal de Noticias y respondió a las críticas realizadas por el Colegio Médico de la ciudad que respaldó a la médica sumariada Cristina Orlandi y al pedido de la intendenta María Emilia Soria para que el Ministerio de Salud de Nación intervenga en la ciudad.

"No decimos que no hace falta que venga alguien. Es que trabajamos todos los días en linea con el equipo de Salud de Nación. El viernes tuvimos una comunicación por Zoom con Analia Real, la directora nacional de epidemiología y con Carla Vizotti. Vamos analizando en conjunto las estrategias", explicó Zgaib quien luego apuntó a otros intereses detrás de las críticas: "Pasa por un lado político y no por la salud, y a nosotros no nos interesa que se manejen así. Nos interesa trabajar todos los días con Nación para atender la problemática. No pasa por que queramos o no que vengan".

Luego, a sobre la situación de la provincia en cuanto a los contagios de covid, detalló que "tuvimos situaciones muy complejas durante los 4 meses. Tuvimos que tomar decisiones muy duras en Valle Medio con un brote complicado; en su momento en Bariloche con un brote en un barrio; hicimos un cordón sanitario hace 45 días en Jacobacci, vamos tomando las decisiones que se necesitan de acuerdo al momento de la pandemia".

"Llevamos casi 140 días de cuarentena y es muy difícil tomar decisiones solo desde el punto de vista de salud. Hemos ido bajando los brotes, Bariloche volvi a tener casos ahora, Roca no tuvo casos hasta el 1 de junio. El Alto Valle es una sola ciudad con movilidad diaria desde Plottier o Centenario a Chichinales, el virus se moviliza a través de las personas y nosotros nunca cerramos la provincia", se justificó, en tanto que puso como ejemplo la producción frutícola que pudo terminar la temporada de cosecha y empaque.

Para Zgaib nunca estuvo en riesgo la cantidad de camas: "Ahora q se llegó en algunos casos al 90% de ocupación y no todos los casos son por covid. Todos los años en esta época tenemos una ocupación distinta". En cuanto a la incorporación de más lugares de terapia intensiva aseguró que la planificación al comienzo de la pandemia era de duplicar la cantidad y hoy los hospitales públicos de Viedma, Cipolletti, Roca y Bariloche, pasarond e tener 30 camas a 75. "Pero nosotros contamos las camas del público y del privado, y en vez de tener 130 pasamos a tener 175 en toda la provincia".

En el caso de Roca, que es el hospital más cuestionado, el Ministro enfatizó que "pasamos de 7 a 13, con un backup de 5 más en Allen. Y tenemos ya para sumar 8 camas más, el equipamiento ya está en la ciudad y a medida que vayamos necesitando, las iremos habilitando".