Ante el hartazgo, el silencio es la estrategia inmediata

Mientras las bocinas se iban acallando, empezaron a salir los mensajes a los distintos funcionarios provinciales e intendentes. En el mejor de los casos, los que tenían los celulares prendidos sólo clavaron el visto. Es que ante la rebelión por el regreso a Fase 1, la mejor estrategia es quedarse en silencio y esperar lo que suceda durante la mañana de hoy, la última con permisos de movilidad amplios, al menos durante los próximos 14 días si se acata la resolución de provincia.

En Allen y Catriel también hubo manifestaciones, en autos y sin violar las restricciones impuestas en el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. Todos reclamaron no volver a Fase 1. Como en Cipollletti muchos eran comerciantes y hasta motitos de reparto, y otros tantos no. En ese grupo se mezclaron los anticuarentena, los anti Kirchneristas, y los que simplemente están hartos de la cuarentena que arrancó el 20 de marzo y no se sabe cuándo terminará.

En Regina, durante la marcha, algunas personas tiraron piedras contra la casa del Intendente Marcelo Orazi, quien luego se expresó en medios locales: "Entiendo el reclamo y el derecho a manifestarse pero no con violencia. Como Intendente siempre estuve abierto al diálogo y no voy a permitir, ni tolerar este tipo de hechos en ninguno de los términos y menos en mi casa particular".

La última ciudad en hacer sonar las bocinas en las calles fue Roca. Siempre tan particular, incluso hasta para las protestas. Cerca de las 23 comenzaron a verse los primeros autos y en cuestión de minutos la marcha pasó a ser de unas 4 cuadras, pasaron por el municipio, luego por el monumento a la Manzana. Pero no pudieron ir a la casa de la intendenta, porque vive en el barrio privado La Bodega.

En cuanto a los gobernantes, Di Tella reflexionó que “nosotros apoyamos la decisión del gobierno, no es lo que hubiésemos querido pero la situación es preocupante, sobre todo para en el sistema de salud” y anunció que en el transcurso de la mañana dará a conocer los alcances de la medida para Cipolletti.

Con respecto a los funcionarios del gobierno provincial, ninguno acusó recibo de la situación. Sólo trascendió que desde hoy el vicegobernador Alejandro Palmieri hará base en Roca para seguir minuto a minuto cómo se desarrollan los hechos. En tanto el siempre activo en redes sociales Alberto Weretilneck, no emitió opinión al respecto, como tampoco el Ministro de Gobierno, e cipoleño Rodrigo Butteler.

