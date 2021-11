"Bajo el agua es mejor": la mujer de los naufragios en la Patagonia

Sin dudas, si te invitan a un viaje, siempre es un buen plan. Por eso mismo, acá, te invito a sumergirte entre líneas en un viaje a las profundidades del mar, donde vas a conocer un poco más a la mujer de los naufragios en la Patagonia. Ella es Mónica Grosso, arqueóloga marina e investigadora de naufragios históricos, quien nos acercará y dará a conocer un poco del patrimonio cultural subacuático de nuestro país.

"Yo era estudiante de arqueología, y siempre me gustaron los deportes y el buceo me resultaba atractivo, y en un momento una amiga se inscribió en un curso de buceo y me sume con ella, sin sospechar siquiera que pudiera dedicarme a esto, porque de hecho no existía la especialidad en la Argentina", comenzó a relatar fluidamente Grosso en diálogo con MI Radio, por AM 550 y 24/7 TV.

Mónica, se ha dedicado las últimas décadas a la investigación de una serie de naufragios, formando parte del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación.

Sin embargo, como dice la conocida frase "si lo deseas, lo creas"... un año después se formó un equipo de arqueología subacuática, para crear arqueólogos que pudieran bucear y hacer los trabajos con las mismas condiciones de calidad metodológica en tierra pero bajo el agua.

"Estamos trabajando en unos de los naufragios que está aquí en Puerto Madryn, que lo llamamos ´´El Bahía Galiense´´, porque es el antiguo topónimo del lugar, es un barco que hasta hace poco no sabíamos cuál podría ser, pero muy posiblemente cada vez estamos más convencidos que es el Dolfin, un ballenero que venía del noreste de Estados Unidos, y que a mediados del Siglo XIX naufragó en estas costas y básicamente, consiste en estudiar el anillo del crecimiento de los árboles y de ese modo conocer la antigüedad de la madera con la que se construyó este barco, y lo que logramos es una aproximación interesante para poder confirmar cuántos años tiene", contó con mucha soltura y pasión por su profesión.

El mar esconde y atesora parte de la historia de viajantes de todas las razas y colores, que quedaran ancladas en las profundidades de nuestras aguas.