ATEN tiene cita este viernes para la mesa salarial

El gobierno propuso para los estatales, un incremento del 12 % sobre el salario básico y adicionales remunerativos y el pago de una suma no remunerativa no bonificable por el término de 4 meses. Además, se ofreció una bonificación extraordinaria de 15 mil pesos, no remunerativo y no bonificable, en dos cuotas de 7.500 pesos, dentro de la segunda quincena de marzo y abril. El primer encuentro fue con ATE, replica la misma oferta con UPCN, Viales y este viernes será el turno de ATEN, que a su vez tiene asambleas de cara al inicio del ciclo lectivo el 3 de marzo.

La reunión para los estatales se realizó al mediodía en la sede de Av. Del Trabajador y contó con la participación de Guillermo Pons, ministro de Economía y Hacienda; Juan Pablo Ponchiardi, subsecretario de Gobierno; y Juan González López, subsecretario de Fortalecimiento Institucional y por ATE, su secretario general, Carlos Quintriqueo, y los dirigentes Mario Sepúlveda, Andrea Gatica y María José García Crespo.

Este es el acuerdo preliminar:

Se firmó un acta acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para definir si se rubrica o no. Si bien en una primera instancia, el encuentro con ATEN se iba a desarrollar el jueves, se informó que se postergó para el viernes a las 14 en Avenida del Trabajador 650 de la ciudad de Neuquén. En tanto las asambleas previstas para definir el inicio de clases se pasaron para el viernes 26 a las 18hs.

Según se informó desde el Gobierno Provincial se plantearán distintos puntos respecto a derechos laborales de los trabajadores docentes en el marco de la pandemia que vive el país, como así también se definirá un aumento del FONID que incrementará los haberes y se establecerán límites horarios y dispensas con ajuste a los mecanismos de cobertura que resulten necesarios.