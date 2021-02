"Necesitamos una propuesta que responda todos los reclamos"

Este viernes el Gobierno provincial citó a ATEN para la mesa de negociación salarial de cara a la vuelta a clases el próximo miércoles 3 de marzo. En el programa Que Se Escuche por 24/7 Canal de Noticias, Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio docente se refirió a las expectativas del encuentro de mañana y aseguró que necesitan "una propuesta que de respuesta a todo lo que venimos reclamando como sindicato". Con respecto a por qué se reprogramó la reunión que, en principio sería este jueves, Guagliardo dijo que "el argumento por fue porque este viernes hay paritarias nacionales".

La reunión será este viernes a las 14 en Avenida del Trabajador 650 de la ciudad de Neuquén. En tanto las asambleas previstas para definir el inicio de clases se esperan para el mismo viernes a las 18.

Según se informó desde el Gobierno Provincial, se plantearán distintos puntos respecto a derechos laborales de los trabajadores docentes en el marco de la pandemia que vive el país, como así también se definirá un aumento del FONID que incrementará los haberes y se establecerán límites horarios y dispensas con ajuste a los mecanismos de cobertura que resulten necesarios.

El jueves pasado, en el último encuentro, el gobierno presentó una propuesta salarial que el gremio no aceptó. La propuesta incluía un 10 por ciento sobre el valor Punto y adicionales remunerativos vigentes con los haberes de marzo; 1.000 pesos de bolsillo adicionales al maestro de grado inicial a partir de marzo; y una compensación mensual en concepto de conectividad equivalente a 2.346 puntos anuales.

Tras la asamblea del viernes pasado, desde ATEN informaron que "la oferta que hizo el gobierno representa un incremento de $7000 de los cuales 3.000 son una suma no remunerativa no bonificable, que obviamente no percibirán los jubilados. Si hablamos de % se trata de un 16% de los cuales el 6% es esa suma en negro. Es a partir del 1 de marzo y seguimos quedando muy por debajo de la línea de la pobreza el 50% de los docentes de una de las provincias más ricas del país".

Por otra parte, Guagliardo aprovechó para reiterar que "el trabajo que realizaron los docentes en las escuelas durante este año, tiene una valoración muy importante de nuestras comunidades educativas", pero que "necesitamos que el Gobierno garantice una presencialidad segura".