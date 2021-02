Querían una selfie y 100 turistas rodearon a un lobo marino

La cartelería y las constantes recomendaciones no alcanzan para preservar todo lo que ofrece la naturaleza. Es por demás sabido y recontra repetido, que los lobos marinos deben salir del agua para descansar y no deben ser molestados. Pero no siempre se respeta, porque ayer nuevamente quedó en evidencia como casi 100 turistas rodearon a un ejemplar y lo sometieron a un stress que el animal no está preparado.

Ayer por la tarde en la playa de La Lobería, en cercanías de Viedma, un lobo marino quedó cautivo en el medio de una ronda de curiosos que, celular en mano, intentaban obtener la mejor selfie al lado del animal, que sin poder moverse ante el temor que sentía fue sometido a una situación que afectó su comportamiento. Además del riesgo potencial de que reaccione y ataque con su hocico a alguien, y hasta incluso lo muerda.

Desde el Área Natural Punta Bermeja aseguraron que lamentablemente es demasiado común que la gente invada los sectores de descanso de estos animales, que salen a la playa para descansar y necesitan su espacio. Por eso se recomienda a los turistas y veraneantes que no se acerquen y que mucho menos intenten tocarlo.

Hace unos días se conoció que un lobo marino mordió a una turista en Monte Hermoso, tras acercarse demasiado para tomarse una selfie. Sucede lo mismo con pingüinos y con delfines, a los que se los saca del agua para poder posar junto a ellos.

También fue noticia que un lobo marino estaba en una obra en construcción en cercanías de El Cóndor, el correcto modo de proceder es dar aviso inmediatamente a las autoridades ambientales o a la Policía, para que los especialistas sean quienes tomen todos los recaudos para que el animal pueda volver al agua o a la orilla, donde descansan.