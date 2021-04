Furia en Parque Norte: pateó y trompeó a inspectoras

Domingo de furia en zona aledaña al Parque Norte en Cipolletti cuando dos inspectoras detectaron tres personas a bordo de una motocicleta. La conductora registraba 1,71 g/l de alcohol en sangre.

La directora de Tránsito Silvia García explicó “ante esta situación se retuvo la moto y la acompañante al no estar de acuerdo con el procedimiento hizo un empujón a la jefa en turno y le arrojó un puntapié a la inspectora pero no logro acertar el golpe en las extremidades”. Asimismo, agregó que “al chófer que realizaba la carga de la moto a la camioneta de tránsito le tiró un golpe raspando el rostro del mismo. Al no presentarse policía en el lugar no se pudo identificar a la mujer”.

Controles preventivos de tránsito

El fin de semana e labraron 46 actas de infracción con retención de 13 autos y 6 motos. Los controles se realizaron en varios sectores de la ciudad en conjunto con la Policía de Río Negro; durante los mismo se realizaron 46 actas de infracción, se retuvieron 13 autos y 6 motos. Las retenciones fueron por alcoholemia positiva en conductores de 6 autos y 3 en mostos. El valor máximo registrado fue de 1,93 g/l de alcohol en sangre y 2,15 g/l en el conductor de la moto.