Carreras, en el top five de gobernadores con peor imagen

Luego de un año muy complicado por la pandemia, la imagen de los distintos gobernantes cayó estrepitosamente. Y eso les quita el sueño en un año electoral en el que desde sus cargos intentan impulsar a los candidatos de sus partidos. Un ejemplo de la falta de respaldo de los electores se ve en Río Negro, donde la gobernadora Arabela Carreras ganó en abril de 2019 con el 52% de los votos, pero ahora ese mismo porcentaje lo alcanza en rechazo.

En una encuesta que publicó el diario Clarín, Carreras integra el top five de gobernadores con la peor imagen. Lo sorprendente es que la mandataria rionegrina empata el tercer puesto con su par de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien debe enfrentar todos los meses críticas por parte de los empleados públicos por el importante atraso en el pago de sueldos, situación que en Río Negro no sucede, aunque la deuda es una de las principales preocupaciones que tiene su gestión.

Es importante recordar que Carreras, impulsada por la gestión de Weretilneck de Juntos Somos Río Negro, se quedó con las elecciones provinciales el 7 de abril de 2019 con el 52,63% de los votos y le ganó al recientemente designado ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien sacó el 34,97% de los votos, representando al Frente de Todos.

Desde @CBconsultoraok compartimos nuestro Informe Interprovincial MARZO 2021 que incluye el Ranking de Gobernadores de éste mes y la imagen de los principales dirigentes nacionales en cada provincia del país.

Según el sondeo de CB Consultora Opinión Pública, con sede en Córdoba, pero que desde hace un año hace este tipo de encuestas en todo el país, la tabla de mandatarios con peor imagen de gestión es el chubutense Mariano Arcioni, con el 62,8% en contra en su provincia. El gobernador llegó al poder luego de la muerte de Mario Das Neves y heredó una provincia hundida en una crisis que no le permitía pagar el sueldo a la administración pública. En 2019 fue reelecto, pero no logró mejorar la situación económica por la que atraviesa la provincia.

En el segundo lugar está el tucumano Juan Manzur con el 54,8% de imagen negativa, el único del top five que no forma parte de la Patagonia. El ex ministro de Salud de la gestión kirchnerista está apenas dos puntos por arriba de las únicas mujeres gobernadoras, la hermana del ex presidente Néstor Kirchner y la sucesora de Weretilneck en el sillón de la calle Laprida en Viedma.

La consultora en Río Negro relevó 602 consultas sobre 638.645 habitantes. Además de la imagen negativa, se midió la positiva, que la ubica en el 21° lugar entre los mandatarios de las 23 provincia, con 44,9%, muy por debajo de los datos registrados por Sergio Uñac de San Juan, quien mide 68,2% de imagen positiva y 30,2% negativa. En un mes, Carreras perdió dos puntos que tenía a su favor, ya que en febrero había alcanzado los 46,8% a favor.

El mejor de los peores cinco gobernadores es el santacruceño Gustavo Melella con 51,5% de imagen negativa.

De la encuesta se desprende que la totalidad del top five son aliados a la gestión de Alberto Fernández, directa o indirectamente. Es que Arcioni es un reconocido massista, Manzur kirchnerista, al igual que Alicia Kirchner y el santacruceño Melella, quien es integrante del radicalismo K. En tanto que Carreras, de pasado peronista, tiene muy buena relación con el presidente y se muestra como aliada a cambio de los votos a favor de JSRN en el Congreso, con Alberto Weretineck en senadores y Luis Di Giacomo en diputados.

En cuanto a los gobernadores con menor imagen negativa: el radical mendocino Rodolfo Suarez con 29,9%; el correntino Gustavo Valdés del PRO con 30,5% y el porteño Horacio rodríguez Larreta, también del PRO, con 31,3%.

Y en cuanto a imagen positiva, el mejor es Uñac, con 68,2%; Valdés de Corrientes, con 67,4%; Rodríguez Larreta de la Ciudad de Buenos Aires, con 67,3%; Suárez de Mendoza, con 67,0%; y el cordobés Juan Schiaretti, con 63,4. En tanto que el neuquino Omar Gutiérrez ocupa el lugar 14°, con 57,2% positiva (4,6% menos que en febrero) y 40,1% negativa.