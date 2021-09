Apicultores de Río Negro rechazaron el cobro de un arancel

Apicultores de Río Negro se manifestaron sobre los puentes carreteros sin realizar cortes de la ruta y regalaron miel en rechazo al canon que gobierno provincial quiere cobrarles a sus pares de otros puntos del país que llegan para hacer el proceso de polinización.

Walter Ford, uno de los apicultores que realizó la protesta señaló a Mejor Informado que “la protesta es por el arancel que se quiere cobrar a los apicultores que vienen desde La Pampa y de Buenos Aires. No estamos a favor de que se cobre al apicultor que trabaja. Están tratando de pedir un kilo de miel por colmena que ingresa al Alto Valle. No estamos de acuerdo, te hablo como productor de Río Negro. Es como que nos quieran cobrar a nosotros cuando vamos a otras provincias”.

Agregó que “la protesta fue pacífica, regalamos miel y se decidió no cortar el tránsito, no molestar a la gente. Entregamos folletos para que la se vea cual es el reclamo. La gente no tiene la culpa".

Esta mañana reclamaron en los puentes que unen Cipolleti con Neuquén con sus uniformes de apicultores. Y también lo hicieron en el acceso a Río Colorado por el sur de la provincia de Buenos Aires.