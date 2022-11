Pechen pidió revalorar a los partidos y no a las “personalidades”

El discurso crítico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), aún implícito, contra la oposición y especialmente Rolando Figueroa, es cada vez más intenso. En esta ocasión fue el turno de Ana Pechen, la candidata a vicegobernadora del partido provincial, que en su visita a los estudios de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, apuntó contra la existencia de “personalidades” que “dicen representar partidos” en la política provincial, pero que solo “tienen intereses individuales”.

Las declaraciones de la exvicegobernadora e investigadora universitaria se dieron en diálogo con “Pórtense bien”, el programa que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi. Fue allí que la dirigente neuquina señaló que este tipo de esquemas “desprestigian a la política” y pidió revalorar el papel de los partidos políticos en el sistema republicano argentino.

“Durante el útlimo tiempo en la política, se han visto personalidades que quieren competir representando a partidos, pero en el fondo, solo se representan a sí mismos, a sus intereses individuales, más allá de que tengan el acompañamiento de grupos. Hay un festival de vanidades y con esto, estamos desprestigiando a la política”, declaró la compañera de fórmula de Marcos Koopmann.

En esa línea, Pechen, sin ser expresa, indicó que este tipo de prácticas “no es novedosa” y que Figueroa “no es el único ejemplo”. Consideró además que es “muy difícil gobernar cuando solo se acuerda para ganar elecciones”, sobre todo, “sí se tiene perspectivas ideológicas totalmente opuestas”.

La dirigente provincial también se refirió a las voces que critican al MPN por “los dedazos” a la hora de elegir a los candidatos, señalando que a pesar de los cuestionamientos, el partido provincial es “el único con vida interna”, mientras que en el resto “solo existe el dedo”. “Por eso, tenemos que impulsar la actividad dentro de los partidos”, añadió.

A su vez, aseguró que los partidos nacionales solo tienen interés en Neuquén “por los recursos de Vaca Muerta” y no por su peso electoral “de 500.000 votos”. En cambio, remarcó la trayectoria del MPN “defendiendo los intereses de la provincia” y consideró que el principal desafío para la próxima administración será gestionar correctamente los recursos generados por el megayacimiento petrolífero.

Al ser consultada por los dirigentes, que tras integrar durante años el MPN, decidieron alejarse del partido provincial, Pechen reiteró que las diferencias internas “siempre se deben resolver en el interior del partido”. Incluso, puso como ejemplo sus propios desencuentros con la dirigencia de la Lista Azul, que a pesar de su gravedad, nunca pusieron en peligro su pertenencia al Movimiento.

“Yo no soy tibia y he sido crítica con el sector azul, hasta he perdido elecciones, pero una cosa es tener diferencias y otra, muy diferente, es irse del partido”, señaló al respecto, la candidata durante su entrevista con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias.

Otro de los temas abordados por Pechen fue la discusión por la concesión de las hidroeléctricas, sobre el cual aclaró que desde la provincia “vamos a reclamar lo que nos pertenece”, indicando que sí no se modifica el esquema actual, “vamos a seguir vendiendo energía barata para después comprarla cara”. En caso de lograr un triunfo electoral, anticipó que "promoveremos una ley que establezca que no se puede discutir las concesiones sin la participación de Neuquén".

