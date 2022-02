En Neuquén no va a tocar La Renga pero si en Río Negro

En las últimas horas el rechazo por parte del Cordineu y del municipio para que se lleve a cabo el recital de La Renga en el Paseo de la Costa, generó versiones cruzadas y descontento para miles de neuquinos que ya habían adquirido su entrada, muchos ya la tenían en sus manos desde diciembre de año pasado. Por su parte, desde la producción de la banda realizaron una conferencia de prensa en el Hotel del Comahue informando y aclarando lo sucedido.

"Sentimos que no podemos hacer el show en Neuquén, no íbamos a hacer el evento si no estaba habilitado, presentamos al municipio los documentos en tiempo y forma y no nos quisieron recibir. Evidentemente no quieren que La Renga esté en Neuquén", se pronunció el productor.

Neuquén ya fue descartada como sede central de uno de los cuatro recitales que brindará el grupo La Renga en los meses de marzo y abril en distintos puntos del país, luego de casi dos años de pandemia que los dejó (como a muchos artistas), bajo el escenario. El recital que promete convocar a poco más de 20 mil fanáticos. Córdoba, San Luis y Salta son las otras sedes, en las que no se registró ningún inconveniente.

No obstante, en horas de la tarde de este viernes, la empresa organizadora del recital que estaba previsto el 19 de marzo en el Paseo de la Costa, mostró documentación y precisó sobre reuniones mantenidas con funcionarios municipales que habrían dado el visto bueno para avanzar en el evento. Además, afirmaron que, junto a las autoridades, recorrieron el Paseo Costero hablando sobre cómo iba a ser el esquema organizacional.

"El Paseo de la Costa era un lugar ideal. En octubre pasado lo caminamos juntos con funcionarios municipales, como el de Cultura y el de Seguridad. Coincidimos que el lugar tenía condimentos especiales para que los fanáticos de La Renga la pasaron bien en la previa y en el momento del show", dijo Pablo Baldini de Na Producciones.

"No está escrito lo que está pasando, no quieren que La Renga actúe en Neuquén. Esto es un acto de censura. Quizás es un desconocimiento de las autoridades, pero coartan nuestra libertad de trabajo. Y el laburo de 300 personas de las que depende la organización. Y más de 12 mil fanáticos que no saben hasta ahora que va a pasar". Igualmente aún están analizando y pensando entre hacerlo y no hacerlo.

Este viernes a la noche trascendió que están muy avanzadas las negociaciones con el municipio rionegrino de Fernández Oro. "Hay un principio de acuerdo de la productora a cargo del show y el intendente para mudar la fecha de Neuquén", tuiteó periodista especializado en el rock, Bruno Larocca.