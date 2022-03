Las voces del mundo de los motomandados

No tenés ganas de cocinar, agarrás el celular, pedís, pagás y te llega a la puerta de tu casa. Pero poco se conoce de este mundo de los motomandados. ¿Qué sucede antes de llegar a la puerta de tu casa? ¿Cómo trabajan? ¿De dónde son? ¿Les pagan bien? Esta cruda realidad, en primera persona.

Franco, que hace más de un año que trabaja en la empresa Pedidos Ya, contó que ser parte de la empresa tiene sus beneficios y sus contras: “El beneficio que tenemos es que manejamos nuestros propios horarios y nos da la posibilidad de estudiar y trabajar. Pero, no tenemos un coordinador ni nadie que nos avale y ayude. Si algún repartidor sufre un inconveniente o un accidente, no hay nadie que nos ayude".

Somos terciarizados, monotributistas, prestamos el servicio de repartir. Cuando hay un accidente, nadie se hace cargo.

Si bien Franco continúa buscando otro trabajo, esta modalidad le permite trabajar las horas que quiera por día, o tomarse francos. "Me permite estudiar, no es como trabajar en relación de dependencia", reconoce. Los pocos requisitos que se piden permite que personas desempleadas puedan incorporarse rápidamente al mercado laboral: "Tengo colegas que estudian, mucha gente profesional, ingenieros, doctores, que no encuentran trabajo y se dedican a eso".

Lo mismo sucede con Ana, delivery desde hace seis meses, que estudia, tiene otro trabajo y es mamá. "Pedidos Ya me permite tener mis propios horarios", asegura, pero también critica que no tienen lugares físicos donde reclamar algún inconveniente.

Si bien reconoce los beneficios de trabajar en esta modalidad, el hecho de agarrar la bici para adentrarse a las calles neuquinas y entregar pedidos le genera "terror":

"Corrés riesgo todo el tiempo cuando salís a trabajar, estás arriesgando tu vida literalmente".

"Yo tuve dos accidentes ya en la bici, te tiran el auto encima, no respetan los semáforos", detalló.

Sobre el peligro de recorrer las calles, Franco aseguró: "Hay que tener más empatía con el otro, por ahí te adelantan y nosotros pasamos entre medio pero entre más pedidos hacemos, mejor es la plata y el pan que pongo en la mesa".

Al respecto, Nelson, taxista desde hace más de 30 años contó que vio varios accidentes con deliverys involucrados pero que se debe a que las bicis no respetan las normas de tránsito. “Hay muchos accidentes con bicicletas porque circulan en cualquier sentido, no en el que va en tránsito". "Los delivery no sé si por ser de otra cultura, no respetan nada. Ni los semáforos, ni los lugares para estacionar", afirmó haciendo referencia a que la mayoría de las personas que se dedican a los motomandados, son venezolanos

Mirá los testimonios recabados por la periodista Gisela Iglesias: