Oftalmólogos neuquinos dejarían de atender PAMI de manera definitiva

Anabel Larrañaga, presidenta de la sociedad oftalmológica neuquina, contó en AM550 que para los afiliados de PAMI el servicio sigue suspendido por el reclamo de aumentos que mantienen, y el panorama no es para nada alentador: "Estamos mal con la gente que maneja los números de PAMI, porque saben manejan personas con necesidades, con problemas oftalmológicos, y no hacen nada. Desde julio de 2021 estamos reclamando de una manera fuerte, con reuniones con lo que ellos llaman Nivel Central porque dicen que desde acá no deciden nada" contó la médica.

"Nos manifestaron la voluntad de subir un poco la cápita que está congelada desde el 2019, y sacamos la cuenta y desde entonces hubo 161% de inflación. El lunes iban a evaluar los números y nos iban a contestar. El lunes no nos llamaron, ayer tampoco, y si esto no se define para el viernes vamos a presentar la renuncia a PAMI de manera definitiva" anunció Larrañaga en La Primera Mañana.

Hay 70 mil jubilados en Neuquén que corresponden a PAMI, y según la oftalmóloga un 100% acude a la atención de la especialidad: "Una de las causas más frecuentes de consulta son que les lagrimean los ojos, que no ven por las catatas (el 80% de la gente después de los 70 años lo padece), que no ven por presbicia, hipermetropía que avanza, entre otras patologías".

"Siento que es una tomada de pelo más para los médicos. Lo digo con todo el dolor del mundo porque detrás hay personas, pero no nos dan bola. Nos tienen como que somos poquitos, una provincia, Neuquén, como que no pasa nada, es una lástima" se lamentó Larrañaga.

La médica contó que, hoy por hoy, las cirugías por PAMI no se están realizando, salvo que el paciente las abone de manera particular: "PAMI paga 20.000 pesos por cada cirugía de cataratas, pero cada lente que se pone sale unos 400 dólares, y ya con eso se abarca ese monto. Más el instrumental, los costos superan a lo que se abona. Solo por prender el equipo ya hay 200 dólares de gasto".