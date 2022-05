Causas de accidentes: mal estado de las rutas y factor humano

Este fin de semana dejó una cifra preocupante en las rutas de Neuquén debido a los accidentes de tránsito que cada vez son más en la región. Hubo un total de 23 siniestros viales, que dejaron cuatro muertos y múltiples heridos en Neuquén capital, Senillosa, Plottier, Centenario y otras localidades de la zona.

Este número indudablemente preocupa y llama la atención. Por ese motivo, en 24/7 Canal de Noticias, dialogamos con el perito y Licenciado en criminalística, Eduardo Prueger, para consultarle a qué se deben estos siniestros en tan sólo dos días.

Al ser consultado por qué se producían los accidentes, Prueger fue contundente: “El 90 por ciento de los accidentes ocurren por el factor humano, pero también tenemos que tener en cuenta que existen otros factores que acompañan o facilitan para que estos se produzcan. Un ejemplo claro de esto, es el mal estado de las rutas, los caminos y las calles en la provincia”.

Cuando el especialista habla de factor humano se refiere a que los conductores “manejan a una velocidad altísima” y esta es una de las principales causas de accidentes. Luego del siniestro, se comprueba que el conductor pasó los límites permitidos porque “cuando las personas quedan atrapados dentro de los habitáculos de los automóviles, los parabrisas se rompen y los ocupantes no pueden salir de los mismos, es claro que hay un factor humano preocupante, que indica que se maneja a una velocidad altísima”, explica Prueger

“Si hacemos la combinación de la alta velocidad, que los conductores no cumplen las normas de tránsito, porque hay invasión de carriles, sumado al mal estado de las rutas, es inevitable que se produzcan estos resultados y que haya muchos accidentes de tránsito”.

Hay estudios que demuestran que cuando la deformación del auto supera entre el límite del parabrisas, lo arrastra hacia la parte frontal de vehículo, indican que los choques superan la velocidad de los 75 km/h. “Cuando compromete el habitáculo a la mitad del coche, estamos hablando de que el accidente y el impacto se produjo a un límite muy alto”, manifiesta el perito.

Para Prueger, el estado de las rutas es fundamental para evitar el alto porcentaje de siniestros viales y explica que “si a las rutas le hacen mantenimiento, fresados, pero nunca las repavimentan y mucho menos les ponen señales horizontales o las iluminan, esto facilita que los accidentes se lleven a cabo. La ex Ruta 22, la 7 y la multirocha en Neuquén, están abandonadas hace mucho tiempo, las llenan de tachos que no tienen pintura reflectiva y eso es sumamente peligroso”.

En la ex Ruta 22 circulan 35 mil vehículos por día y “desde el Gobierno van a esperar a que se convierta en más urbana para poder iluminarla y arreglarla cuando el problema lo tenemos hoy y eso es lo más preocupante”, concluye Prueger.

Los accidentes de tránsito no son sólo daños materiales, porque hay pérdidas de vidas, que generan mucho dolor a los familiares que no se cuantifica en las estadísticas. Por ese motivo, es importante que los conductores tomen conciencia y ante de salir a las rutas no estén alcoholizadas y manejen a velocidades prudentes.

MIRÁ LA NOTA COMPLETA: