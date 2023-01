“¡Perdición!” Pastor neuquino advierte sobre no binarios

El pastor Hugo Márquez, referente de la Iglesia Evangélica Jesús es Rey (de la ciudad de Neuquén) cuestionó la decisión de los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner de señalar a su bebita como no binaria, para que con el tiempo pueda elegir su sexo. “Son caminos de perdición”, advirtió el religioso y señaló que “el Señor” no dejada a los hijos “sin sexo definido para que ellos escojan”.

El pastor, padre de la concejal capitalina Nadia Márquez y fundador del colegio AMEN, escribió la siguiente reflexión, que difundió a través de sus redes sociales: “El cristianismo no se hereda de los padres, no se define por ideas propias, ni se accede por un rito religioso. Se es cristiano cuando uno se arrepiente de haber vivido alejado e independiente de Dios, y reconoce al Jesús el Hijo de Dios como Señor de su vida”.

“En un cristiano no caben los pensamientos ni las decisiones personales; porque tenemos un Señor y su palabra escrita. A El hay que oír y obedecer. Pregunta Jesús: por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo”.