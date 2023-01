Se pone en marcha el nuevo transporte público de Neuquén: todos los detalles

Este miércoles 1ro de febrero, desde las 5 de la mañana, se pondrá en marcha el tan esperado nuevo sistema de transporte público de la ciudad de Neuquén: llega COLE, y con los primeros servicios del día, empezará una nueva historia en la movilidad de la capital provincial.



El secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán dio todos los detalles de su funcionamiento. Contó que en este primer mes circularán 120 unidades y se completará las 180 el primero de marzo, con el inicio del período escolar y el pleno de las actividades.



Respecto a los principales cambios que los vecinos y vecinas verán en la calle, Moran contó que se verán algunos nuevos números de los ramales. “Algunos quedan iguales y otros cambian porque ahora serán correlativos del 1 al 30”.

“Vamos a tener 5 nuevas líneas por lo que pasamos a tener 30, muchos de los recorridos fueron modificados, extendidos y adaptados a las nuevas necesidades de la ciudad más pujante del país, y otros quedan iguales”, mencionó.



No se modificará el recorrido en nueve líneas: 1, 2, 6, 8, 18, 21, 22, 23, 29, el resto fue adaptada a las nuevas exigencias y demandas de la capital.



En este contexto explicó que 13 son las líneas que cambiarán de números y detalló que quedarán de la siguiente manera: la ex 5A ahora línea 5; ex 7A ahora línea 7; ex 15A ahora 15; ex 101 ahora 21; ex 102 ahora 22; ex 401 ahora 23; ex 404 ahora 24; ex 5B ahora 25; ex 415 ahora 26; ex 7B ahora 27; ex 501 ahora 28; ex 502 ahora 29; ex 15B ahora 30.

“Para que el vecino y la vecina no tengan dudas, las unidades estarán bien señalizadas con la numeración actual y la anterior durante las primeras semanas de implementación”, subrayó el funcionario.



Con los nuevos recorridos y ampliaciones se llegará con la cobertura a barrios y zonas que hasta el día de hoy no contaban con este servicio esencial.

Los nuevos puntos a los que llegará COLE serán: Los Hornos y Bardas Coloradas (líneas 12 y 14); Colonia Nueva Esperanza, sector El mirador - El Choconcito (líneas 24 y 26); sector 2 y 7 de Mayo (línea 7); calle 1° de enero (línea 16); Balcón de la Ciudad (línea 4); Confluencia y Mirador del Paseo Costero (líneas 15, 18, 20); Ciudad Deportiva y sector 127 has (línea 17); calle Río Colorado en Valentina Norte conexión con Plottier (línea 28); sector Altos del Colorado (línea 29); zona Parque Agreste en Rincón del Río, Rincón de Emilio (línea 3); calle Raúl Soldi y Los Paraísos -continuación de Huilen, hacia Parque Las Bardas (línea 19).

También se incorporan nuevos corredores de transporte: en calle 1° de enero, desde Cuenca XV, XVI, HIBePa, Gran Neuquén Norte y Melipal; y se utilizará también la calle Atahualpa Yupanqui desde Bardas Soleadas hasta Terrazas del Neuquén.

Subrayó que se mantiene el servicio a Balsa Las Perlas, ejido de Río Negro (línea 22).



Otro tema importante que el funcionario marcó dentro de los cambios fue la mejora sustancial en las frecuencias. Varían desde los 9 minutos y dio como ejemplo la línea 12 - Crouzeilles hasta Linares y Mitre, hasta los 37 minutos (línea 3 - Colonia Rural Nueva Esperanza hasta Aconcagua y La Pampa).



El promedio es de 19 minutos, “son 30 líneas que recorren 759 kilómetros, con 1.732 servicios por día, 100 servicios por hora”, resumió el funcionario y recordó que “si hacemos una comparación 2019 -prepandemia- cuando asumimos la gestión teníamos 25 líneas, 568 kilómetros, 1.255 servicios por día, 74 servicios por hora, y 26 minutos de frecuencia promedio”.

“Las nuevas unidades son modernas, cero kilómetro, están equipadas con GPS que permite verlas circular en tiempo real, tienen cámaras de seguridad y monitor, son accesibles a personas con movilidad reducida ya que todas tienen rampas, tienen aire acondicionado y calefacción”, describió Moran.





Sistema SUBE

Sobre la modalidad de pago, Moran aclaró que no habrá cambios, “sigue el sistema SUBE y se podrá seguir utilizando el crédito que cada tarjeta tiene”.



“Los modos de recarga siguen siendo los kioscos y las billeteras virtuales como las Apps de bancos, y podrán validar las recargas en una Terminal Automática Sube (TAS) o en la app "Carga SUBE", dijo y dio una novedad: “En cada unidad habrá nuevas validadores para el pago del pasaje, se estarán poniendo en estos días por lo que con las nuevas máquinas en funcionamiento los vecinos y vecinas podrán también validar su carga”.

“El transbordo sigue funcionando y estará vigente para todas las líneas de colectivos dentro de los 60 minutos de iniciado el viaje. La segunda validación dentro de los primeros 60 minutos de realizada la primera, no se cobra”.



Nueva App



Morán contó que a partir de mañana también entrará en vigencia la nueva App donde las y los usuarios podrán encontrar toda la información, horarios, frecuencias.



“Se pone COLE Neuquén en el buscador y los vecinos encontrarán tanto en sistema Android y para IOS”, dijo el funcionario.

“Con esta APP COLE se va a poder planificar los viajes en con toda la información sobre paradas y recorridos. Al escribir tu destino se muestran todas las líneas que te llevan y posibles conexiones con otras, la frecuencia y horario de cada una”. “Gracias a la tecnología satelital y los GPS de cada unidad, se va a poder hacer un seguimiento en tiempo real de los recorridos de los colectivos”, mencionó Morán.



También dijo que ante cualquier duda toda esa información también estará cargada en la página web municipal que es www.neuquencapital.gov.ar y se puede consultar en el número de Atención al Ciudadano, el 147.



“También en esta etapa de implementación, los usuarios encontrarán información en los principales puntos de trasbordo, para que se puedan evacuar las dudas que tengan personalmente con personal capacitado que estará a disposición para informar sobre el nuevo sistema y evacuar dudas de usuarios”.





Detalle de los recorridos de las nuevas líneas:

Línea 10: comienza su recorrido en Novella y Necochea (barrios Hibepa/Gran Neuquén Norte), avanza por el carril exclusivo del Metrobús de Av del Trabajador, baja por Colón y llega hasta el Parque Central. Sube por Santa Fe y luego retorna hacia la zona oeste por Talero, Elordi y Av del Trabajador (Metrobús).

Línea 11: comienza su recorrido en Novella y Necochea (barrios Hibepa/Gran Neuquén Norte), avanza hacia Dr Abraham (Bardas Soleadas) baja por Espinelli y toma Dr. Ramón y llega al Parque Central. Retoma y vuelve a Novella y Necochea

Línea 19: comienza su recorrido en Novella y Necochea (barrios Hibepa/Gran Neuquén Norte), avanza y sube por Los Paraísos, toma el nuevo corredor Soldi para recorrer Terrazas del Neuquén y Alta Barda, y llega hasta la calle Independencia en el Parque Central sector este para retomar y volver a Novella y Necochea.

Línea 20: comienza su recorrido en Boerr y Lope de Vega (Confluencia Rural, sector Los Pumas) sube por Los Álamos y recorre Richieri y toma Av Olascoaga, Av Argentina y llega hasta Neuman (UNCO) y luego desciende hasta Confluencia nuevamente.

Línea 30: comienza su recorrido en Tronador y Figueroa (Confluencia Urbana -Plaza de Ceferino) y se dirige hacia el sur, toma El Chocón, Boerr, y luego sube por Linares, y toma Bahía Blanca hacia el Parque Central para volver a subir por Santa Fe, toma Leloir, Dr Ramón, Av Las Flores, Los Pensamientos, Troitiño en barrio 14 de octubre.

Detalle por línea - barrios de influencia del nuevo sistema:

Línea 3: B° Rincón de Emilio (ampliación de recorrido hacia el sector noreste del barrio -”Parque Agreste”)

Línea 4: B° La Sirena (ampliación y cambio de recorrido hacia la Ciudad Deportiva)

Línea 7: Sector 2 y 7 de Mayo (ampliación de recorrido y nueva cabecera en el sector 2 y 7 de Mayo)

Línea 9: B° Z1 (ampliación de recorrido hacia el B° Z1, con cambio de cabecera).

Línea 10: es una línea nueva que beneficia los barrios Gran Neuquén Sur, Gregorio Alvarez, Unión de Mayo, Islas Malvinas, Área Centro Oeste, Área Centro Este.

Línea 11: es una línea nueva que beneficia los barrios Gran Neuquén Sur, Melipal, Villa Ceferino, Bardas Soleadas, Alta Barda, Área Centro Este.

Línea 13: B° Gran Neuquén Norte, (Modificación que beneficia B° Melipal, Villa Ceferino, Gregorio Álvarez, Bardas Soleadas, Alta Barda)

Línea 15: Línea nueva que beneficia: B° Confluencia Rural, Belgrano, Área Centro Sur, Área Centro Oeste, Islas Malvinas, Bardas Soleadas, Sector Yupanqui, Terrazas Del Neuquén.

Línea 16: B° Cuenca XVI (Modificación de recorrido, beneficia a B° Gran Neuquén Norte, Melipal, Villa Ceferino, Islas Malvinas, Área Centro Oeste, Área Centro Este, Villa Farrel, Mariano Moreno, Área Centro Sur, Bouquet Roldan, Cumelén)

Línea 19: nueva línea que beneficia a los barrios: Gran Neuquén norte, Melipal, Sector Balcón de la Ciudad, Terrazas Del Neuquén, Alta Barda, Área Centro Este.

Línea 20: nueva línea que beneficia a los barrios: Confluencia Rural, Confluencia Urbana, Belgrano, Área Centro Sur, Área Centro Oeste.

Línea 24: ampliación de la línea para beneficiar a sectores de Colonia Nueva Esperanza, como lo son sector el Choconcito.

Línea 26: ampliación de la línea para beneficiar a sectores de Colonia Nueva Esperanza, como lo son sector El Trébol y Manzana N° 34.

Línea 28: Ampliación de la línea para beneficiar a los barrios Sapere, Provincias Unidas, Santa Genoveva, Área Centro Este, Área Centro Sur, Bouquet Roldan, Canal V, Valentina Norte Urbana.

Línea 30: Línea que inicia en el “Mirador del Río Limay” y beneficia a los barrios, Confluencia Rural, Confluencia Urbana, Belgrano, Área Centro Sur, Área Centro Este, Alta Barda, 14 de Octubre.