Escándalo en La Libertad Avanza por el robo de boletas

El dirigente Ariel Zúñiga, puntero de Lorena Villaverde, fue el encargado de sacarle las boletas al candidato del Parlasur, José Valla, para que no sean distribuidas..

El médico de José Valla fue el candidato al Parlasur, días antes de la eleccion general del 22 de octubre, fue interceptado por dos camionetas que le cerraron el paso en una ruta sin señal de celular y le robaron las boletas . La maniobra quedó grabada y fue realizada por un conocido puntero que trabaja con la diputada electa Lorena Villaverde. Precisamente la acusan a la empresaria de no querer que su partido tenga un resultado más abultado para evitar que hayan más referentes libertarios en la provincia.

El hecho ocurrió algunos días antes de las elecciones. El partido Fe, integrante de la alianza de La Libertad Avanza, que le permitió a Villaverde ser candidata, llevaba como candidato propio en el segundo lugar de diputados al dirigente de UATRE Miguel Muñoz. Las encuestas indicaban que luego de las PASO, los violetas podían llegar a obtener dos bancas (Villaverde y Muñoz), además de Valla en el Parlasur.

Acusan a Villaverde de armar una maniobra en la que en dos camionetas último modelo, le robaron a Valla las boletas que él mismo había pagado la impresión. La emboscada, que fue denunciada en la Justicia , fue a la altura del paraje El Solito, entre General Conesa y Lamarque, una zona en la que no hay señal de celular. El encargado de ejecutarla fue Ariel Zúñiga (candidato suplente en la lista que encabezaba Villaverde).

En un video se puede ver como Zúñiga y otros hombres, se apoderan de las boletas que el propio Valla había mandado a imprimir. La intención era que no lleguen enteras a las distintas ciudades. El candidato del Parlasur asegura que cortaron su tramo para distribuirlas.

La empresaria cipoleña, radicada en San Antonio Oeste donde fue concejal, respondía al armador Carlos Kikuchi, echado por Milei en junio. Y Zúñiga es puntero de Villaverde. Con el resultado del 22-O, ella es la máxima referente de la Libertad Avanza en Río Negro , en donde no entra Ariel Rivero, quien fue candidato a gobernador por los libertarios, y de hecho fue nombrada como encargada de llevar adelante la estrategia de campaña para el balotaje.

Después de varias semanas, Valla explicó lo sucedido en Radio Noticias de Viedma. Aseguró que su intención era dejar todo en manos de la Justicia y no hacer publicas las diferencias dentro de la alianza, pero "se filtró la noticia". "Fui interceptado en la ruta por dos camionetas en El Solito, la persona que me robó las boletas fue Ariel Zuñiga y pasó lo que pasó".

"La diputada Villaverde tuvo problemas con todos los candidatos de la provincia de Río Negro. Ella pretendía que las boletas no sean entregadas a los candidatos , sino a los referentes que ella misma había puesto", y agregó que "estábamos peleando para que gane Milei en la provincia y poner a dos diputados nacionales . Ni ganó Milei, ni logramos que entre un segundo candidato". la diputada electa Lorena Villaverde es la máxima referente de La Libertad Avanza en Río Negro.

Mientras le sacaban las boletas, Valla escuchó como Zúñiga le decía que le estaba salvando la vida. "Me dijo que los candidatos estaban en Lamarque esperándome para lastimarme y robarme las boletas, que habían estado alcoholizados la noche anterior. Mientras me dijo todo eso de manera muy alterada, me fueron sacando las boletas".

Por último Valla remarcó que ningún dirigente del ámbito nacional se solidarizó con él y que espera la resolución de la Justicia.