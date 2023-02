VIDEO: Una turista española defenestró a la Argentina y a sus rutas

Mientras se encontraba viajando por las rutas de la Patagonia argentina, la influencer española Laura Mendez se grabó criticando fuertemente a nuestro país y en particular a sus "carreteras". El video rápidamente se volvió viral y fue blanco de críticas y burlas, pero también de internautas que le dieron la razón.

La turista, que se dedica a viajar por el mundo y mostrarlo en sus redes, contó que pinchó dos veces mientras manejaba desde Bariloche hacia El Chaltén, algo que dijo "nunca le pasó en la vida".

"Las carreteras aquí dan asco. No se qué hace el gobierno peronista, pero no permite que la población se desarrollar. Por más que digan que es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. La verdad es que en las carreteras no hay guardabarros, no hay luces, y entre pueblo y pueblo pueden pasar tres horas y no hay nada, ni cobertura ni gasolineras", vociferó Laura mientras continuaba grabándose al volante en plena ruta, algo prohibido y muy peligroso.

?? Una turista española se hizo viral después de las críticas al paísuD83CuDDE6uD83CuDDF7. “Las carreteras dan asco. Por más que digan que Argentina es un país desarrollado sigue siendo Suramérica”. ¿Que opinan?uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/JAEr8tLXnV — Polito Moreno (@PolitoMor) February 19, 2023

En otros videos, la mujer contó que fue multada por manejar sin luces bajas, y avisó que no la pagaría. "Ahora entiendo por qué en España están lleno de argentinos y entiendo que todo el mundo se quiera pirar de aquí. Siguen votando gobiernos peronistas, que esto es lo que queréis para el país...", sentenció.