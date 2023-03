Taxistas denuncian la presencia de Uber en Neuquén

El conflicto Uber-taxi sigue repercutiendo en el territorio argentino . Y es que desde 2016, cuando la aplicación arribó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se sigue discutiendo sobre las regulaciones que debería tener el servicio. En Neuquén, taxistas denuncian la presencia de "ubers" y exigen que el Estado tome cartas en el asunto.

Marcos Jara, taxista urbano que trabaja en la zona de Diagonal Alvear, habló con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias sobre esta disputa."Nosotros venimos denunciando todos los días hace más de un año", manifestó. Aseguran que en la calle se cruzan autos particulares con los pasajeros en el asiento de atrás: "Si bien vos llevás a algún amigo o conocido, lo sentás adelante, no lo sentás nunca atrás. Y después, cuando llegan a destino, le cobran plata".

Jara comentó que han estado tomando fotos y videos de "taxis truchos" cobrando pasaje y que lo han enviado a las autoridades para denunciando este hecho. "Hace más de un año que venimos haciendo eso y desde el Municipio nos dicen: 'vamos a ver qué vamos a hacer'", explicó.

En este sentido, contó que el último sábado encontraron a una persona particular cobrando un viaje afuera del Casino Magic: "no lo interceptamos, sino que nos bajamos a sacarle fotos y él siguió su rumbo". De este modo, pidió mayor presencia del ente regulador de servicio de transporte público. "Ellos tendrían que hacer el trabajo: no tendríamos por qué nosotros salir a la calle a cazar a estos infractores".

"Creemos que no lo quieren ver porque se ven. Nosotros salimos media hora a la calle y los cruzamos", subrayó el taxista. Además, destacó que Uber es "ilegal", ya que el Municipio les solicita trámites y garantías que a la aplicación no se le exigen: "pagamos muchos impuestos para que venga un Uber, se presente como si nada y se lleve pasajeros".