Productores de pollos neuquinos en crisis por la gripe aviar

Productores familiares de pollos parrilleros de Plottier, China Muerta y Senillosa se reunirán este martes con el Ministro de Producción, Facundo López Raggi, por la crisis productiva que generó la aparición de la gripe aviar. Reclaman que por la interrupción en la circulación de aves, hace 25 días que no pueden adquirir pollos bebés para la reposición de planteles.

Raúl Paredes, criador y vendedor de pollos parrilleros de China Muerta, habló con Mejor Informado sobre el duro momento que atraviesan: "Lo único que queremos es continuar con nuestro trabajo y volver a retomar el ritmo de producción de la zona". Paredes comentó que hace son alrededor de 35 familias que atraviesan este difícil momento y que muchos trabajan desde el año 2000, incentivados por la a Secretaría de Producción de la provincia de aquel entonces: "Creemos que en algún tiempito podamos volver a la normalidad y ojalá que así sea".

Además, de los pequeños productores, otro sector que se verá afectado por ser parte de la cadena productiva será el de trabajadores del matadero . Ya que, al no disponer en poco tiempo de material de trabajo, el mismo se vería obligado a cerrar sus puertas . Paredes remarcó que no es el primer momento crítico que atraviesan y que del resto pudieron salir a flote: "pudimos pasar el periodo de la pandemia donde la gente no podía ir a vender a las ferias".

No solo los productores y trabajadores del matadero, sino que también está la parte final de la cadena que se encuentra sumergida en esta problemática: "Tenemos clientes que son más de diez años trabajando semanalmente con nosotros. Entonces, hoy ellos también se encuentran con un hábito de consumir una calidad de carne y ven que hoy hay una inseguridad y que no va a haber abastecimiento del pollo que por tantos años están consumiendo", mencionó el productor de China Muerta.

Al no tener un horizonte claro, su principal obstáculo es el de la incertidumbre: "no tenemos idea de cuándo va a terminar esto", resalta enfáticamente Paredes. Para la reunión, se convocaron a todos los productores que pasan por un difícil momento por la gripe aviar. El encuentro será en Plottier y esperan trazar líneas de trabajo para poder recuperar la productividad que el brote de la influenza les arrebató.