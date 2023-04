Los candidatos a gobernador no quisieron debatir

A cuarenta años de la recuperación de la democracia y a cinco días de un hecho tan importante como un acto eleccionario, el debate de candidatos a gobernador fue suspendido ante la ausencia de quienes encabezan las principales listas, como el ex gobernador y senador Alberto Weretilneck, el diputado nacional Aníbal Tortoriello y la ex diputada Silvia Horne.

Desde hace varias semanas, distintas instituciones como la Cámara de Comercio de Roca, la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la UNCo, el Instituto Patagónico de las Artes y la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, organizaban un debate de candidatos a gobernador. La cita debía ser esta tarde en uno de los auditorios de la sede de Roca de la Universidad del Comahue. Sin embargo, en un escueto comunicado informaron que debieron suspenderlo ante la ausencia de los principales referentes políticos de la provincia, quienes participarán el domingo de la compulsa electoral.

“El debate de candidatos/as a gobernador/a previsto para el día de hoy, martes 11 de abril de 2023, no se llevará a cabo”, comienza el comunicado oficial. Luego, en un segundo párrafo hace referencia a los motivos: “el hecho de no contar , por razones ajenas a nuestra responsabilidad, con la cantidad adecuada de confirmaciones de participación que requiere un evento cuyo objeto es promover la deliberación democrática y la difusión de las propuestas de los diferentes espacios políticos en un pie de igualdad”.

Del mismo modo, los organizadores instaron a que las nuevas autoridades provinciales, que serán electas el próximo domingo, generen “mecanismos institucionales que garanticen la cultura del debate” y que “se evalúe la sanción de una ley de debate obligatorio, lo que derivaría en una profundización de la calidad política e institucional”.

En tanto que off the records trascendió que ante la negativa de Weretilneck de presentarse al debate, con argumentos de cuestiones de agenda y por la participación el miércoles en Bariloche de un programa de televisión junto con otros candidatos, comenzaron a caerse varios de los que ya habían confirmado.

Se supo que las principales razones que llevaron al ex gobernador a ausentarse, son los conflictos que mantienen distintos sectores de trabajadores estatales con el gobierno provincial, como los docentes nucleados en UnTER que ayer votaron por la continuidad de las medidas de fuerza, los policías rebeldes del Consejo de Bienestar Policial y hasta los hospitalarios de ASSPUR. El candidato oficialista de Juntos Somos Río Negro fue abordado en distintas ciudades por trabajadores que les hicieron distintos tipos de reclamos.

Otro que nunca confirmó su participación fue Tortoriello, el candidato de Cambia RN. En tanto que Horne, la representante del sorismo y apoyada por el gobierno nacional de Alberto Fernández, condicionó su presencia a la de Weretilneck.