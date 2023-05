Weretilneck vs. Carreras: habrá internas en Bariloche

Ni la determinación de Arabela Carreras de ser candidata a intendenta de Bariloche, tampoco la posibilidad de que se presente por afuera al partido que representa en la gobernación y hasta el riesgo de dividir fuerzas y perder en la ciudad con más habitantes en Río Negro, le hizo temblar el pulso a Alberto Weretilneck, que como presidente de Juntos Somos Río Negro firmó la convocatoria a internas para definir los postulantes en Bariloche.

Si bien muchas veces es una simple formalidad el llamado a internas y todo se cocina en la rosca interna, esta vez la cosa parece ser diferente. Es que Weretilneck está enemistado con Carreras, no lo oculta, aunque controla los modos. No hay diálogo y el interlocutor es su alfil, el viedmenese presidente de bloque Facundo López. Pocas horas después de ser electo por tercera vez como gobernador, aclaró que no habrá ninguna transición y que ella es la gobernadora en ejercicio hasta el 10 de diciembre.

Carreras pasó la mayor parte de su gestión en Bariloche. Gobernó desde allá, tuvo reuniones allá en salones y oficinas especialmente alquilados por el gobierno provincial y destinó millones de pesos en obras y subsidios a diferentes instituciones. La intención siempre fue instalarse y allanar el camino para cuando deje el mandato.

Pero Weretilneck tiene su pollo en la ciudad, el actual diputado y ex minsitro de Economía en su gestión, Agustín Domingo, a quien posiciona como candidato. Carreras confirmó que ella irá por el sillón en el Centro Cívico y si no puede por su partido, reconoció (en una reunión con empresarios) que se presentará por un partido vecinalista. También hay otras fuerzas internas que pretenden su espacio, como el sector del actual intendente Gustavo Gennuso, que imposibilitado de ir por una nueva reelección, intentará colocar a alguien de los suyos, como la jefa de Gabinete municipal, Marcela Abdala

Lo cierto es que las diferencias entre Weretilneck y Carreras están más visibles que nunca y parece que no existirá un acuerdo para que antes del 12 de junio puedan acordar una lista de unidad en Juntos Somos Río Negro y plantear al Gran Acuerdo que agrupó a parte del peronismo y del radicalismo, para mantener el gobierno provincial con Weretilneck con el cipoleño como principal figura.

Carreras está lanzada, tiene permanentemente actividad oficial en la ciudad que utiliza como campaña procelitista, cuestiona la decisión del cipoleño y lleva la interna a una cuestión de género. En tanto que en la última semana comenzó su campaña anticipada Domingo, por WhatsApp en la que invita a los vecinos de la ciudad a conocerlo y tomar unos mates.

En caso de llegar a internas, lo que significaría que al menos haya dos precandidatos, la votación será el domingo 2 de julio. Las elecciones municipales, por Carta Orgánica deben realizarse el primer domingo de septiembre, siempre y cuando no coincida con un comicio nacional o provinical, este año el día señalado será el 3 de septiembre. Previo, la semana que viene, el 23 de mayo se debe publicar el padrón provisorio de afiliados y el definitivo se conocerá el 1 de julio. Los precandidatos deben reunir avales por el 2% del padrón del partido en la ciudad y deben ser certificados por la Junta Electoral del partido.