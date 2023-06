ATE le bajó el pulgar al aumento de Carreras y anunció un paro

Con gusto a poco, así arrancó la paritaria entre los representantes gremiales de Río Negro y el gobierno de Arabela Carreras. Hasta el momento, sólo UPCN decidió aceptar el 8% de aumento que se ofreció en el Consejo de la Función Pública. Aunque planteó revisar los incrementos de julio y agosto.

Esta mañana se conoció la definición del plenario de secretarios generales de ATE Río Negro. El sindicato consideró insuficiente la propuesta que contempla un 8% para junio, un 3% para julio y un 12% para agosto. Y eso no fue todo. Además, convocó a un paro provincial de 24 horas para el próximo jueves 29 de junio con el objetivo de paralizar la administración provincial y solo garantizar guardias mínimas en hospitales y centros asistenciales.

“La propuesta salarial es claramente de ajuste. Es una propuesta irresponsable que no mira la necesidad de la familia estatal. Al gobierno no le importa las prestaciones esenciales, existe una desinversión en hospitales y escuelas alarmante donde los servicios sufren un grave deterioro todos los días. Sin lugar a dudas se avecinan semanas conflictivas. Ya no se trata de proteger sino de recuperar poder adquisitivo perdido”, expresó esta mañana Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

Además, explicó que la evolución acelerada de la inflación requiere de una propuesta mejorada. El último acuerdo del 8% en abril y 8% en mayo ya fue sobrepasado por la inflación en al menos 0,2% (8,4% en abril y 7,8 en mayo).

Congreso postergado

Mientras que los docentes rionegrinos nucleados en UnTER debieron cambiar la fecha del congreso, en donde analizarán los incrementos salariales del segundo semestre. Se realizará el lunes 26, en Huergo. El encuentro estaba pautado inicialmente para este jueves, pero el gremio definió adherir al paro de 24 horas propuesto por CTERA a partir de los violentos hechos en Jujuy.