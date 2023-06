La justicia avaló los descuentos a los docentes

No prosperó el amparo que presentó UnTER.

La Cámara del Trabajo de Viedma rechazó la acción de amparo que presentó el gremio de los maestros rionegrinos, UnTER en el mes de mayo para evitar, y que se dejen sin efecto los descuentos por los días de paro. Las reducciones en las liquidaciones se seguirán aplicando.

La resolución, firmada por los Jueces Rolando Gaitán, Carlos Marcelo Valverde y Gustavo Guerra Labayén, explicó que “la acción de amparo no puede prosperar porque no se demuestra que los actos administrativos objetados en los que se determinó revisar la liquidación salarial de acuerdo al registro de asistencia docente-débito laboral, habilitado a tal fin en el marco de la conciliación obligatoria, que no fue acatada por el gremio, hayan sido portadores de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, exigencia ineludible para la procedencia de la acción constitucional directa prevista en el artículo 43 de la Carta Magna Provincial”.

Para los jueces “la intimación efectuada por la autoridad competente para que cesaran las medidas de fuerza, lejos de implicar una intromisión indebida en el quehacer interno de la entidad sindical como aquí postuló UnTER, constituye el ejercicio de una facultad legal en el marco de las normas vigentes sobre composición de conflictos colectivos (art. 88 de la Ley 5255)”.

Con esta resolución a favor de Educación se continuará con los descuentos por los días de paro a los docentes de Río Negro. La gobernadora Carreras había señalado que se descontaría un día por mes hasta completar todas las faltas injustificadas.

Convocatoria a paritarias

Asimismo, Educación convocó a UnTER a un encuentro de paritarias para el próximo jueves 15 de junio a partir de las 12:30 en la sede del ministerio, en Viedma.