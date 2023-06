Continúa la carrera electoral en Cutral Co

A días de haber lanzado su campaña a intendente, donde contó con la presencia del gobernador electo Rolando Figueroa, el candidato Rubén García fue entrevistado por el equipo de Radio Mitre Patagonia de cara a las próximas elecciones en Cutral Co, que tendrán lugar el 23 de julio.

La carrera electoral por los municipios neuquino no da tregua y muchos candidatos están recorriendo las calles para dar a conocer sus propuestas. En paralelo al batacazo histórico que llevo a Figueroa a la gobernación, muchos signos políticos que tienen larga data en el poder están perdiendo peso frente a nuevas personalidades que buscan una saludable alternancia en el proceso democrático.

Una de las novedades es el candidato Rubén “Ojito” García, que peleará por la intendencia cutralquense, cuya administración alcanzó los 26 años en manos del signo político que hoy representan los hermanos Ríoseco, y que registra como antecedente la gestión del radical Eduardo Benítez.

Con duras críticas a la actual gestión, principalmente en torno al Ente Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul (ENIM), García fue entrevistado por el equipo de Así estamos y en esta nota te contamos los detalles.

En cada una de las charlas que tenemos con los vecinos de Cutral Co, el tema del ENIM es recurrente. Porque el pueblo sabe de la manera que se administra y cómo se maneja, hemos hecho algunas declaraciones al respecto y se ve que eso ha puesto a la familia Ríoseco bastante nerviosa , afirmó García luego de las declaraciones de Ramón Ríoseco. Según el intendente, el gobernador electo “no viene por Cutral Co, viene por el ENIM”, acusándolo de ver al ente como un dispositivo de especulación económica sensible a la corrupción.

Respondiendo a tales acusaciones, desde el Partido Comunidad declararon que en definitiva, los recursos del ENIM, que provienen del yacimiento de gas El Magrullo (ubicado a 50 km de las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul), no le pertenecen ni a la municipalidad ni a la familia Ríoseco, sino a todos los vecinos a las vecinas que lo lograron luego de una ardua pelea en el año 1996, cuando se privatizó YPF .

En cuanto al clima general de la campaña, el candidato declaró: Contamos con mucha aceptación por parte de los vecinos y vecinas. Ha caído muy bien la decisión del gobernador electo de llevar una nueva propuesta a la ciudad, que permita una alternancia en el poder que lleva 26 años en manos del mismo signo político .

Sobre el ENIM:

Es un organismo creado en el marco de la protesta social que protagonizaron los ciudadanos de Cutral-Có y Plaza Huincul a mediados de 1996, para apoyar iniciativas financiables y proyectos viables de reconversión productiva en la zona.

Sus objetivos son:

Apoyar y financiar proyectos de actividades productivas, dinámicas o motrices de la economía en la micro región Cutral Có y Plaza Huincul.

Capacitar y asesorar a los ciudadanos de la zona. Para ello dispone de los fondos de reconversión productiva y de fondos de capacitación, que se nutren de los recursos generados por la explotación medida del Yacimiento “El Mangrullo”.

Según la página oficial del ente, El Mangrullo en números: