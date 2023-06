Inundación: preocupan los asentamientos en la zona ribereña

Luego de las lluvias registradas durante el fin de semana, los municipios de la zona del Alto Valle Rionegrino se mantienen en alerta de como evolucionan los caudales de los ríos.

Esta mañana, la intendenta de Allen, Liliana Martin, señaló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “aún no tuvimos que intervenir, pero estamos en alerta. Recibimos el informe diario de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas con el caudal de los ríos. Si bien tenemos una línea de ribera que está bastante protegida hay algunas áreas de asentamientos irregulares que están en zonas inundables”.

Explicó que “tantos años de sequía la población avanzó en esa zona. En el Barrio La Pasarela hay unas 42 familias en donde el nivel de construcción está por debajo del nivel de río. Nos preocupa, por ahora no tuvimos que intervenir, pero estamos en alerta”

Señaló que “en las zonas de producción hay inundaciones transitorias, pero no las afecta en demasía, llevarán una semana a lo sumo. Eso no les hace mal. El problema lo tenemos con los asentamientos, porque esas familias hay que desalojarlas y no quieren irse por seguridad”.

¿Hubo derrame de aceite?

Sobre la denuncia que realizaron vecinos de la Asamblea Permanente por el Agua de Allen de un nuevo derrame de aceites y contaminantes de la extracción de hidrocarburos que fueron directamente al cauce del río Negro en la zona de El Arroyón, Martín indicó que “no hubo ningún derrame de aceite, se advirtió que era saponita. El DPA con sus análisis y la Secretaria de Ambiente en los informes químicos lo explicó. Son sustancias orgánicas propias del agua. Nosotros ante cualquier episodio de esta naturaleza damos intervención siempre a la Agencia de Ambiente”.

Mirá le entrevista con Liliana Martín: