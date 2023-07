Actualidad de la causa ENIM: "10 años sin dar respuestas"

A días de conocerse una denuncia que acusa el faltante de $44 millones en el Ente Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul, el equipo de "Así Estamos" por Mitre Patagonia dialogó con el denunciante Leandro Rattá para conocer la actualidad de la causa y cómo está avanzando en la justicia de Neuquén y Cutral Có.

El escándalo que sacude la administración Rioseco en torno al ENIM, organismo que administra los fondos provenientes del yacimiento gasífero "El Mangrullo", parece no dar tregua y, ante el silencio del gobierno municipal, desde Radio Mitre Patagonia se continuó recabando información sobre los avances de la causa que surge a partir de la denuncia de Leandro Rattá, un contador de Plottier que afirmó "los balances del ENIM presentan errores groseros".

Los tiempos de la justicia no siempre son tan rápidos como la sociedad o los denunciantes esperan, y la causa aún no ha arrojado novedades concretas, "siempre digo que espero que sea menos que los 10 años que tardó este tema en salir a la luz", aseveró Rattá.

Al ser consultado por las repercusiones sociales y mediáticas, el contador expresó "el impacto de la noticia lo puedo medir con la cantidad de llamados que he recibido desde los medios de comunicación, realmente fue enorme. Noté cierto recelo previo a esta denuncia quizás por respeto o miedo al poder político. La gente por ahí prefiere el 'comentario de café' a tomar una acción legal sobre los hechos y cambiar la historia desde adentro. No así los medios de comunicación, mucho han seguido el tema de cerca e incluso muchos continuaron investigando por su propia cuenta, estoy seguro que, a partir de ahí, surgirán nuevos aportes a la causa".

Algunas fuentes periodísticas dieron a conocer una posible prescripción de la causa por los plazos de tiempo, sin embargo Rattá despejó toda duda al respecto, afirmando que "cuando la causa está judicializada, se suspende las prescripciones. De hecho, en el mismo balance del ENIM, hay una obligación hacia la demandada de abonar el importe capital más los intereses y las actuaciones. Es decir que hay una sentencia firme en la comisión arbitral, pero no en la justicia ordinaria. El hecho fue en 2013, si hubiera estado prescripto, deberían haber contabilizado una previsión en el mamarracho que presentaron como balance. Ellos mismos mantienen esta deuda vigente".

El escándalo adquiere otro significado teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones en Cutral Co y Plaza Huincul, que se celebrarán este domingo 23 de julio. Como es de esperar, Rattá fue acusado de tener un sesgo político contra la administración Rioseco. Al ser consultado por tales acusaciones, expresó: "yo nunca trabajé para el estado, ni estoy afiliado a ningún partido político. Muchos me preguntaron, ¿por qué ahora? Pero esa pregunta se la tenemos que hacer a los directivos del ENIM. Fueron 10 años para dar una respuesta. Eso nos tiene que indignar, no una denuncia. Los valores están tan cambiados que muchos se preocupan mas por las elecciones que por la veracidad de la denuncia, donde muchos de los responsables van a tener que dar explicaciones y asumir sus responsabilidades penales".

Mientras tanto seguimos a la espera de nuevas novedades sobre este tema, ¿cómo impactará la denuncia en las elecciones de la comarca petrolera? Está por verse.