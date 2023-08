Denunciaron que la salud está colapsada en Campo Grande

Desde el gremio que nuclea a trabajadores de la Salud, ASSPUR, advirtieron que la atención médica en el hospital de Campo Grande está colapsada. Explicaron que “hace un mes y medio, desde que se jubiló una médica, quedaron únicamente dos profesionales realizando guardias de 24 horas, día por medio, además de tener a cargo la atención de consultorios”.

Indicaron que “los profesionales están sometidos a una gran explotación laboral y a riesgos de trabajo debido al agotamiento físico y mental, situación que se repite en distintas ciudades de la provincia, por eso es que responsabilizamos al gobierno de Carreras de cualquier episodio de mala praxis. Asimismo, hace semanas que no se atiende consultorios en los Centros de Atención Primarias de la Salud de San Isidro y Sargento Vidal. Esta situación era previsible, pero no se hizo nada para evitarla. En la anterior gestión de la dirección, se fueron cuatro profesionales médicos, ya que no se los supo contener ante los bajos salarios y las malas condiciones laborales. También se desocuparon dos casas destinadas a los profesionales de salud, cosa que el nuevo director no ignora, y aún no obtuvimos ninguna respuesta para gestionar la convocatoria de médicos”.

“Exigimos que se destinen urgentemente los medios y recursos necesarios para incorporar médicos para la comunidad de Campo Grande. El ministro de salud, Fabián Zgaib y el gobierno de Arabela Carreras son los responsables del abandono en salud pública”, concluyeron.