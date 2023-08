Inflación y devaluación: ¿Qué espera el comerciante neuquino?

La cotización no regulada del dólar registró un incremento de 30 pesos este martes, alcanzando un máximo histórico de $715. Durante lo que llevamos de agosto, la moneda estadounidense en el mercado informal ha experimentado un aumento de 165 pesos, equivalente al 30 por ciento. Mientras tanto, el dólar mayorista se mantiene estable en 350,05 pesos, lo que resulta en una brecha cambiaria del 104,3 por ciento en la actualidad.

Los comerciantes neuquinos aguardan con incertidumbre el impacto que tendrá esta nueva devaluación en los precios de la mercadería, mientras que, desde la Asociación del Comercio Industria Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), aseguran que se esperan aumentos de entre el 22% y el 25% en las próximas 48 horas.

El equipo de Radio Mitre Patagonia conversó con Daniel González, presidente de ACIPAN, quien confirmó que "en muchos casos las ventas están suspendidas, en todos los rubros. No hay precios". Si bien aún no hay desabastecimiento, "la incertidumbre es enorme. Muchos comerciantes no quieren vender mercadería hasta que se sepan los números reales de la inflación. Está muy complicado conseguir precios y mercadería en general", agregó.

Mientras el gobierno negocia un nuevo acuerdo de precios tras el simbronazo Milei en las PASO del domingo, el panorama no resulta muy alentador para la economía doméstica: "Hay un mensaje del hartazgo muy claramente demostrado en las urnas, la gente ya está aprendiendo cómo es el mecanismo inflacionario", aseveró González.

Al ser consultado por la economía provincial, entendida como una cierta "isla" gracias al ingreso de la industria hidrocarburífera, el referente de ACIPAM expresó: "La economía provincial es un poco más fuerte debido al movimiento de la actividad hidrocarburífera, pero en contexto nos afecta a todos igual".