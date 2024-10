UnTER realizará un paro de 24 horas este jueves

Los docentes rionegrinos, nucleados en UnTER, definieron en su congreso que se realizó este lunes en Regina cumplir con una medida de fuerza el jueves 31 de octubre con movilizaciones regionales. La medida no se cumplirá por regiones, como los últimos que se concretaron, sino que se cumplirá en toda la provincia.

La secretaria general del gremio, Silvana Inostroza se refirió a la decisión del congreso: “Llevaremos adelante una medida de fuerza que fue traída por las 18 seccionales. A partir del atropello de Educación era momento de reaccionar, por eso, por amplia mayoría se resolvió parar el 31 y realizaremos acciones locales con organizaciones sociales y los estudiantes de las universidades nacionales. Asimismo, exigimos una urgente convocatoria a paritarias con una propuesta que contemple a todos los trabajadores de la Educación”.

Sobre la propuesta de no otorgar aumentos, señaló: “Fue pobre la reunión con Educación, no es lo que pretendíamos. Nos molestó mucho que no hayan presentado una propuesta de aumento. La esperamos y la necesitamos, como todos los trabajadores. Estaba pautado un incremento igual al índice de inflación hasta fin de año, pero no se cumplió con el acta que firmamos”.

Asimismo, explicó que se mantienen charlas con los representantes de ATE y SITRAJUR, que componen el Frente Sindical, y se analizan acciones en conjunto. “Entendemos que tenemos que confluir porque nos preocupa la arremetida del gobierno provincial sobre las licencias gremiales. Empezó por UnTER pero va por todos”, concluyó.