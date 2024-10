El atleta ciego teme volver a entrenar por los robos en Parque Norte

El pasado lunes por la tarde, alrededor de las 17:30, a plena luz del día, y sobre calle Avenida Argentina cerca de Plaza de las Banderas, Daniel Sáez, un atleta ciego junto a su guía, fueron víctimas de un robo en el automóvil que dejaron estacionado mientras realizaban una rutina de entrenamiento físicos en el Parque Norte.

Desde ese momento hasta ahora no pudo recuperar nada de lo robado, entre esos objetos se encontraba un celular adaptado para ciego, el documento de identidad, el carnet de discapacidad, pase del colectivo, ropa deportiva y de vestir que le sustrajeron al violentar dos cerraduras del vehículo.

En diálogo con Mejor Informado, el atleta manifestó que hasta el momento no logró recuperar nada de lo que le sustrajeron, al forzar dos cerraduras del automóvil, que dejaron estacionado frente a la farmacia de la universitaria sobre Avenida Argentina 1200.

Daniel es un deportista que se adapta a diferentes disciplinas.

“No tuve ninguna novedad ni del celular, ni de la documentación que ya comencé a realizar nuevamente”, señaló. Y agregó: “No me querían vender el chip para recuperar mi número porque no tenía DNI y recién lo pude hacer presentando un pasaporte”.

“Tengo que volver a gestionar el carnet de discapacidad, me tuve que comprar un nuevo celular y comenzar a bajar aplicaciones para configurarlo”, indicó y dijo que “ahora me queda el temor de volver a entrenar”.

El muchacho manifestó: “Quedas con toda una sensación muy fea, ahora no sé cómo hacer para seguir con lo entrenamientos, estamos pensando en llevar las cosas de valor, pero tampoco brinda ninguna seguridad ya que a muchos atletas le robaron en los senderos”.

El próximo desafío que tiene Daniel como prueba atlética es en noviembre, donde se prepara para un triatlón con la combinación de kayak, mountain bike y running en la zona de cordillera, para lo que requiere de una preparación.