Por segundo mes consecutivo, Weretilneck no ofreció aumentos a los estatales

Como lo anticipó la semana pasada el gobernador Alberto Weretilneck, este lunes se reunió el Consejo de la Función Pública con representantes de los gremios estatales de ATE y UPCN. Asimismo, Educación se reunió con UnTER. La gestión Weretilneck volvió a expresar que los salarios de los empleados públicos rionegrinos recibieron aumentos superiores a los índices de inflación. Mientras el IPC estimado a noviembre de 2024 se ubica en el 113%, los salarios de los trabadores nucleados en las leyes 1844, 1904 y médicos, tuvieron un aumento promedio del 194%. Mientras que los salarios docentes tuvieron un incremento promedio del orden del 172,6%.

En este sentido, el gobierno rionegrino no realizó ninguna propuesta de aumento salarial para el mes de noviembre, entendiendo que se ha cumplió con la premisa de mantener el nivel adquisitivo de los sueldos de los trabajadores.

Rechazo y malestar de los gremios

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) objetó la decisión del gobierno rionegrino de congelar por segundo mes consecutivo el salario del personal público. “Con esta conducta el gobierno le está haciendo pagar el costo de la crisis a los trabajadores. Argumentan que las finanzas de la provincia no se recuperan, lo que genera una profunda angustia social”, señaló Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE.

Mientras que el dirigente Marcelo Vidal, de UPCN, se levantó de la reunión y se fue. Explicó: “fue una reunión donde abundó la mentira y las falsas expectativas por parte de este gobierno que dio por sentado que no habrá aumentos salariales para lo que resta del año. Rechazamos la falta de propuesta y sostenemos que convocar por segunda vez a los gremios sin ningún tipo de oferta es una falta de respeto y una ordinariez de trato hacia los trabajadores estatales”.

Desde UnTER expresaron el malestar: “El gobierno se dedica a romantizar el ajuste y una vez más pone sobre las espaldas de los trabajadores la crisis. Con el argumento absolutamente falaz de que hemos recibido a lo largo de 2024 aumentos superiores a los índices de inflación, decidió no hacer una oferta de recomposición salarial para todos los cargos del sistema educativo”.

“Que la ministra, Patricia Campos, explique a las familias que no somos los docentes quienes no queremos trabajar. Que explique a las comunidades educativas que es la desidia del Ministerio que conduce la que no garantiza el derecho a la educación”, concluyeron desde UnTER.

