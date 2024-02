Plantearían inconstitucionalidad de la tasa a la nafta

Este jueves, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén aprobó la tasa al combustible tras declarar la "emergencia vial y de transporte público" por la quita de subsidios por parte de Nación. Por este motivo, y por un plazo de 24 meses, el municipio cobrará un "impuesto" del 4,5% a las estaciones de servicio, la cual se trasladará al precio de los surtidores para los consumidores. Hay malestar por parte de los contribuyentes .

El tesorero de la Cámara Argentina de Comercio, Edgardo Phielipp, habló en "Ahora o Nunca" por 24/7 Canal de Noticias y detalló que la ordenanza aprobada ayer "no responde a los principios de la tasa" y que tampoco lo pueden convertir en un impuesto "porque entra en conflicto con la coparticipación". En este sentido, indicó que la incentiva municipal para recaudar en pos de subsidiar el transporte público "toma carácter de inconstitucional".

"En esta situación de crisis de venta va a generar caída de empresas y de empleo", comentó Phielipp y señaló que el incremento de las recaudaciones provinciales para remplazar la baja de la coparticipación está generando una "cadena muy compleja", ya que "la demanda está bajando" y esto provoca una mayor carga tributaria.

Asimismo, Phielipp aseveró: "Hay que bajar los gastos más que seguir subiendo impuestos". En Neuquén, la tasa de la nafta se suma a la contribución en la boleta de CALF por la deuda del organismo CAMMESA, como así también la licencia comercial tendrá un incremento del 2%.

Son varias las localidades que están rebuscando la forma de mantener el transporte público a través de la misma vía como Cipolletti o Villa La Angostura. Aún así, en Neuquén la tasa la pagarían todos los consumidores, aunque sólo estén en la ciudad de pasada.

Buscarle una solución al déficit fiscal (tanto provincial como nacional) es un consenso habitual en la finalidad, pero no en los caminos, en donde todo devino en recortes a las provincias o mayor atribución por parte de los contribuyentes. "Si no hay recursos suficientes, la forma no es seguir cargando al sector privado de impuestos, sino de equilibrar los gastos con los impuestos", concluyó el tesorero.