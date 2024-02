ISSN prohibió el cobro de un plus médico; sigue el coseguro

Administrador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), Daniel Daglio habló sobre el anuncio del gobernador, Rolando Figueroa de que los afiliados no pagarán más coseguro en consultas y prácticas médicas. El referente aseguró que las declaraciones de Figueroa causaron cierta inquietud en los prestadores incluidos en la cartilla del ISSN. Sin embargo, aclaró que el objetivo es terminar con los cobros indebidos.

El administrador del ISSN aclaró que el gobernador solicitó eliminar el cobro del plus que percibían los trabajadores de salud ya que los médicos perciben un coseguro por planilla complementaria. Explicó que muchas veces se confundía el coseguro con el plus médico y en una consulta el afiliado terminaba pagando más de siete mil pesos, cuando el coseguro en diciembre era de mil pesos. Entonces, el afiliado no podía discriminar a qué correspondía qué cosa.

“Nosotros tomamos una decisión importante para terminar con los cobros indebidos para que los afiliados no tengan que pagar nada de su bolsillo. Lo que estamos eliminando es la barrera económica en el momento de la consulta”, manifestó.

Sin embargo, destacó que el coseguro habitual se va a seguir cobrando, pero a través de distintos mecanismos. “Podrán pagarlo por Mercado Pago o por tarjeta de crédito en el mismo consultorio, pero sin plata en el medio y pagárselo directamente a una cuenta del Instituto porque el coseguro es para el Instituto. O podrán optar por pagarlo a través de un débito automático del sueldo si el afiliado lo autoriza, o en los afiliados adherentes, autorizar a pagarlo junto con la cuota mensual”, indicó en radio Cumbre.

La medida es a favor de los afiliados y para darles tranquilidad. “No va a haber ningún descuento a nadie hasta que el sistema no esté totalmente en funcionamiento y no va a haber ningún descuento por planilla que no haya sido autorizado por el afiliado”, aseguró.

Remarcó que como hace más de 10 años el sistema está liberado al cobro de los profesionales, la iniciativa va a demandar un proceso. “Estamos negociando con los colegios médicos, adecuando honorarios. Hoy el Instituto es una de las pocas obras sociales del país que no tiene deudas con los profesionales y estar al día con ellos", puntualizó.

Adelantó que cualquier profesional que no esté de acuerdo podrá optar por trabajar con otras obras sociales. “Nos vamos a arreglar con los profesionales en forma directa que facturen el 100% de sus honorarios al Instituto y estamos acordando nuevos valores en aquellos casos en los que los valores quedaron muy bajos. Lo que sí sabemos es que pusimos una nueva regla de juego y el que no quiera jugar con esta regla, en el tiempo va a quedar afuera porque no hay posibilidad de volver al cobro de plus”, indicó.

Aclaró que la secretaría del profesional le tiene que comunicar al paciente qué corresponde al coseguro, y qué corresponde al honorario profesional. También, le tiene que dar de elegir si lo quiere hacer por descuento, ya sea por un Mercado Pago o alguna tarjeta de crédito, o si lo quiere autorizar a descontar por planilla. Luego debe proporcionarle una constancia de esa decisión en un formulario que está explicitado en el sistema SIA, que es el sistema de validación de Instituto, informó.

La medida fue anunciada a principios de febrero y se espera que en dos o tres meses esté institucionalizada.