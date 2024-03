El Gobierno convocó a los docentes a una nueva mesa salarial

El Gobierno provincial convocó para esta tarde al gremio docente ATEN a una reunión para avanzar en la negociación salarial. Según se informó oficialmente el encuentro será a las 16 horas en Casa de Gobierno. Luego de cerrar las paritarias con los gremios estatales ATE, UPCN y Viales, el gobierno provincial presentaría una nueva oferta al gremio docente que desde hoy comenzaron un paro por 72 horas.

El miércoles pasado, en el plenario de secretarios generales realizado en Zapala, ATEN rechazó la oferta de la actualización trimestral por IPC de los salarios docentes. ATEN consideró "insuficiente" la propuesta del Gobierno, aunque incluye el IPC anualizado, porque no contempla el mes de enero. "Ante esa situación le expresamos que no resignamos una porción importante de la inflación del año", afirmó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo. En ese sentido, Guagliardo dijo que "el problema se centra en la pérdida del salario que está fundada en que no se considera enero. Ese mes tuvo la mayor inflación del año y dónde se acumuló, además, el costo de vida".

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, sostuvo que "todo tiene que ver con las pretensiones" e indicó que en la puja distributiva "hay una cuestión que es la posibilidad que tiene el otro de poder atender el planteo concreto". Asimismo, señaló que las medidas de fuerza "no contribuyen" porque "si hay algo que caracteriza a este gobierno es su vocación de diálogo permanente".

En relación a sumar la inflación de enero en la actualización del IPC, Tobares comentó que si sólo se considera ese punto la propuesta "es insuficiente", pero pidió analizarla en términos globales: "Estamos atendiendo el 90% de lo que estaban requiriendo", aseguró días atrás. Además, dijo que si se compara con el resto del país "deja de ser insuficiente".