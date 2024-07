Petroleros de Vaca Muerta sellaron una paritaria récord

Los sindicatos petroleros sellaron un nuevo acuerdo paritario del 9,8% de junio, que representa además un aumento en los salarios para el 2024 y 2025. El mismo fue confirmado en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Con este acuerdo, los trabajadores petroleros alcanzados percibirán una suma no remunerativa del 9,8% a ser cobrado en julio y otra para septiembre, octubre, noviembre y enero, de acuerdo a la inflación. Ya se abonó una primera actualización del 8,8% con los salarios de junio.

A partir del 15 de agosto de 2024, la gratificación extraordinaria no remunerativa del 9,8% deberá hacerse efectiva, y además pasará a ser remunerativa y a formar parte de los salarios, quedando excluidos los conceptos de bonos de facturación, adicional o ayuda vivienda, asignación o ayuda vehículo.

"La ratificación extraordinaria no remunerativa se aplicará sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos, convencionales y no convencionales, normales y habituales, viandas y ayuda alimentaria; debiendo ser solo excluidos los conceptos cuya naturaleza está sujeta a bonos de facturación, adicional o ayuda vivienda, asignación o ayuda vehículo", explica el comunicado.

En el escrito, además se subraya que el 9,8% no remunerativo formará parte de la base de cálculo con la que deberá abonarse el aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) del segundo semestre del 2024 y vacaciones.

El mismo se alcanzó en la Secretaría de Trabajo con la presencia de los principales sindicatos petroleros del país y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

Los gremios sindicales y empresariales volverán a reunirse septiembre, para evaluar las variables económicas y ver la incidencia de estas en lo acordado.