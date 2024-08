Búsqueda de Luciana Muñoz: “Discutió con su ex novio en varias oportunidades”.

A más de 40 días de la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén, este sábado el Ministerio Público Fiscal lo imputó a 4 meses por falso testimonio a Maximiliano Avilés, ex novio de la joven de 24 años, ya que declaró en dos oportunidades, una ante la fiscalía y otra ante la Policía, y no contó la verdad.

En este marco, la abogada de la familia de Luciana, Verónica Zabala, en diálogo con Mejor Informado y el Noticiero Central que se emite por 24/7 Canal de Noticias explicó que “la relación sentimental entre Avilés y Luciana era de conocimiento de su familia, amigos y allegados”.

Sobre la imputación del ex novio de la joven, Zabala relató que “mintió en sus declaraciones ante la Justicia sobre dónde se encontraba el día de la desaparición y los días posteriores mientras la buscaban a Luciana”. En este sentido, la abogada agregó que “el falso testimonio es gravitante porque justamente lo que se trata de establecer es que fue lo que sucedió los últimos días en se la vio a la joven”.

“Esta semana vamos a intentar revertir en la audiencia de la medida cautelar la presión domiciliaria, por prisión preventiva de Avilés, ya que se encuentra en su domicilio con tobillera electrónica y custodia permanente”, afirmó Zabala.

Maximiliano Áviles está imputado por falso testimonio.

Con respecto a que el teléfono celular de Avilés marcó una geolocalización cercana al lugar donde desapareció Luciana el pasado 13 de julio, la abogada remarcó que “fue una de las formas con las que se pudo corroborar el falso testimonio, ya que dijo que estuvo en un lugar que no era cierto”.

Al referirse al vínculo que mantenían Luciana con Avilés, la letrada manifestó que “saben que existía cierta estabilidad, pero hay testigos que informaron que tuvieron discusiones las últimas veces que se vieron”. En esta línea, Zabala aseguró que “esto no es de gran relevancia”, porque ellos lo que necesitan saber es “si el ex novio tuvo una responsabilidad en la desaparición o no de la joven y por eso nos concentramos en esto”.

Sobre los allanamientos que se realizaron la semana pasada en la vivienda de Avilés, donde hallaron rastros de sangre humana y un arma de fuego la abogada expresó que “se encontraron elementos de interés para la causa, que serán analizados y se constará si con de utilidad o no en la investigación”.

Mirá la entrevista completa: