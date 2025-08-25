Pidió un Uber, intentó robarlo y terminó detenido gracias a un taxista

La madrugada del 23 de agosto se tiñó de violencia en la ciudad de Neuquén. Un hombre identificado como E.M.A. pidió un viaje en Uber, pero en lugar de llegar a destino, terminó protagonizando un brutal intento de robo y una persecución que tuvo como protagonistas al propio chofer de la aplicación y a un taxista que salió en su ayuda.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.40, cuando el acusado abordó un Chevrolet Onix solicitado por la aplicación con destino a la calle Mario Centeno. Al momento de pagar, atacó al conductor desde el asiento trasero: lo tomó del cuello, lo golpeó y hasta lo mordió en medio de un feroz forcejeo.

Según describió en la audiencia la asistente letrada Lorena Juárez, “la víctima logró soltarse e intentó sacar la llave del auto, pero no pudo hacerlo. Fue entonces cuando el acusado se pasó al asiento delantero y huyó con el vehículo”.

La formulación de cargos fue reLa asistente letrada Lorena Juárez desarrolló la formulación de cargos.

En estado de shock, el conductor de Uber pidió ayuda a un taxista que circulaba cerca. Ambos, a bordo de un Fiat Siena, iniciaron una persecución por calle Doctor Ramón. El trayecto se convirtió en una peligrosa carrera urbana: el acusado primero chocó contra un Gol Trend estacionado, luego contra una camioneta, hasta que finalmente, en la esquina de Avenida del Trabajador y Arabarco, el auto se detuvo por un desperfecto en una rueda. Allí, víctima y taxista lo redujeron hasta que llegó la Policía provincial, alertada por el GPS del Uber.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyó a E.M.A. el delito de robo agravado en grado de tentativa, en concurso real con daño (dos hechos).

Los representantes del MPF solicitaron prisión preventiva por diez días, alegando riesgo de fuga y peligro para la integridad de la víctima, ya que el imputado tuvo acceso a sus datos a través de la aplicación. También destacaron que el acusado ya tenía antecedentes: “posee dos formulaciones de cargos anteriores por hurto, lesiones y abuso sexual”, argumentaron.

El juez de garantías Luis Giorgetti avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de tres meses de investigación. En cuanto a la preventiva, la otorgó por diez días, aunque descartó el riesgo de reiterancia planteado por la fiscalía: “No se le puede respetar la presunción de inocencia a una persona y, por otra parte, afirmar que es reiterante en el delito”, sostuvo el magistrado, al declarar inconstitucional el artículo que lo prevé.

De esta manera, la causa seguirá su curso con el acusado tras las rejas, luego de un intento de robo que pudo haber terminado peor, pero que dejó una postal pocas veces vista: un Uber y un taxi unidos para atrapar a un ladrón en plena madrugada neuquina.