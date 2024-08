Comienza el Tetratlón de Chapelco: "Más allá de competir, es una carrera para la amistad"

Este sábado 31 de agosto se correrá el Tetratlón de Chapelco cuya edición del año pasada fue ganada por dos atletas locales. Huguex Cabrera y el equipo de Prima Multimedios se encuentran en San Martín de los Andes y dialogaron con los protagonistas en la previa de lo que será la 37º séptima edición de la exigente competencia que combina deportes de montaña: esquí, mountain bike, kayak y running.

Este viernes, Mejor Informado estuvo en diálogo con los experimentados corredores Santiago Iglesias y el local Ricardo "el Negro" Calderón, quienes aseguraron que "el día previo es distinto para quienes corremos el Tetra".

Calderón comentó que este es el decimo sexto Tetra que corre, y a pesar que es "una carrera dura, exigente, un gran desafío", aseguró que "más allá de competir, es una carrera para la amistad". "El Negro" es de San Martín de los Andes y corrió por primera vez esta carrera en 2001, en épocas donde el cuerpo no entendía de cansancio: "Jugaba al básquet, me subía a la bici y al otro día al Tetra. Nació así, de verlo de chiquito", contó entre risas.

? TETRATLÓN DE CHAPELCO | Este sábado se correrá la nueva edición del Tetratlón de Chapelco, y Huguex Cabrera y el equipo de Prima Multimedios , charló con dos neuquinos con mucha experiencia en el certamen



uD83DuDD17 Conocé más sobre estos deportistas en ? https://t.co/xYumJuISkN pic.twitter.com/jhMjRWXRZ2 — mejorinformado.com (@mejorinformado) August 31, 2024

Es que una parte del tramo de 85 kilómetros pasaba delante de la vivienda de Calderón, quien contó que "todos los grandes corredores pasaban por la puerta de mi casa y creo que de ahí me quedó esa pasión. Tengo 43 años y tengo ganas de seguir corriendo y participando". Remarcó que el evento es como un punto de encuentro para la comunidad que practica esta multidisciplina: "Este clic de estar en la montaña, ver el lago. Desde chiquito hacés los deportes y decís, 'puedo capitalizarlo en algo'. Pero creo que lo que hace sostenerte en el tiempo es que en cada Tetra te encontrás con las personas que más querés", concluyó.

En el caso de Santiago Iglesias, terminó su carrera universitaria en Buenos Aires y se volvió a Neuquén en 2003: "Siempre me apasionó el Tetra. Siendo neuquino, tiene tanta trayectoria que viéndola de afuera te atrae. Cuando volví, me decidi a intentar correrla y desde ese entonces no paré. Es la 21º edición consecutiva que corro. Es ganas, todas las veces uno termina muy cansado y decís 'nunca más' pero a la media hora ya tenés ganas de volver a correr".

Ricardo Calderón y Santiago Iglesias, los experimentados corredores que participarán en el Tetratlón de Chapelco.

Además, subrayó que gracias a esta carrera tiene "un montón de amigos" ya que a lo largo de los años "forjás una relación de amistad por encontrarnos en esto, en compartir la misma pasión".

Así se disputa el Tetratlón de Chapelco

Este año participarán cerca de 400 corredores y el formato mantiene la misma estructura de 4 etapas en un circuito de 85 km. La largada es desde el Cerro Chapelco y consiste en una trepada con las tablas de esquí al hombro.

Luego prosigue con descensos esquiando por diferentes pistas y ascensos en medios de elevación cerca de 15 kilómetros, hasta completar el circuito que finaliza en la base, donde comienza la etapa de mountain bike.

La misma atraviesa bosques y senderos del Parque Nacional Lanín, de las Comunidades Mapuche Vera y Curruhuinca y de Valle Escondido Club de Campo, hasta llegar a la costanera del lago Lácar. Allí los competidores toman el kayak para remar en las aguas frías y cristalinas, hasta regresar al mismo punto.

Y luego, completan la competencia con un circuito de running, que se interna en el bosque cercano a San Martín de los Andes, incluyendo trepadas y descensos, hasta arribar al centro cívico de la ciudad, donde se encuentra el punto de llegada.

Premios

El Tetra de Chapelco 2024 repartirá cerca de 2 millones de pesos en premios, según informó la organización. La carrera multidisciplina que se corre este sábado 31 de agosto cumple 37 años.

De acuerdo a la información oficial, el atleta más rápido complete las 4 disciplinas -esquí, mountain bike, kayak y running- y cruzar la meta en el centro de San Martín de los Andes, embolsará 400 mil pesos. La misma premiación se repartirá en el podio de la categoría Damas.