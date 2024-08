Defensores del Pueblo divididos por la crisis escolar

En medio de los reclamos por padres autoconvocados que exigen inmediatas soluciones a la pérdida de días de clases en Neuquén, el accionar (o falta de él) divide a quienes encabezan las Defensorías del Pueblo en diferentes puntos de la provincia.

Días atrás, se conoció que un numeroso grupo de padres organizados se dirigió a diferentes Defensorías de la provincia. Entre ellas, fueron a las oficinas ubicadas en Neuquén capital, San Martín de los Andes y Zapala. El pedido puntual fue que se intervenga en medio de los clásicos paros encabezados por el gremio docente ATEN, sumado a las jornadas institucionales, que no hacen más que afectar el normal dictado de clases, lo que termina perjudicando a los alumnos.

En ese contexto, una de las madres que integra el grupo, Marina Smoljan; contó que se presentaron pedidos "para que se arbitren los medios necesarios que garanticen el derecho de los chicos de recibir educación", como así también "que se garanticen los 180 días de clases que marca la ley".

He aquí la división que se generó entre los Defensores que respondieron y aseguran que tomarán acciones al respecto, y los que afirman que no se involucrarán en una temática que no les corresponde.

Por su parte, Fernando Bravo, defensor del pueblo en San Martín de los Andes, habló este lunes en Prima Multimedios y confirmó que realizarán una presentación formal al Consejo Provincial de Educación (CPE) para reclamar que se tomen las medidas necesarias que hagan cumplir la cantidad de días de clases que detalla la normativa legal.

En este sentido, recordó que no es la primera vez que desde la Defensoría de San Martín de los Andes se realiza una solicitud formal al CPE. No obstante, remarcó que "no deberíamos intervenir en un conflicto de carácter provincial", porque estos organismos en Neuquén son municipales. De todas formas, consideró que en este pedido puntual hay una "afectación concreta", por lo que reiteró que se pedirá formalmente la intervención del CPE.

En simultáneo, quien por el momento está a cargo de la Defensoría del Pueblo en Neuquén capital, Emmanuel Guagliardo, prefirió no involucrarse en el tema; asegurando a este medio que sus tareas están relacionadas a la Municipalidad de Neuquén; por lo que no tiene ninguna actuación que encabezar en medio del reclamo de los padres autoconvocados.