Abrió la Expo vocacional y miles de jóvenes trazan su camino

Este miércoles comenzó la edición Neuquén Capital de la Expo vocacional 2025, organizada por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de la provincia. Hasta el 3 de octubre de 9 a 18 se podrán visitar los 50 stands en el Espacio Duam.

Matías Lamboglia, director de comunicación de Emprendimientos Culturales y Deportivos de Neuquén Sociedad del Estado (ECyDENSE), destacó en diálogo con Entretiempo en AM550, que también están presentes instituciones educativas y de formación de otros puntos del país. “Tenemos expositores como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Belgrano y la Universidad del Sur de Bahía Blanca” resaltó, con carreras tradicionales, pero también propuestas que se ajustan a cada necesidad, como son las tecnicaturas.

Otro aspecto destacado por Lamboglia es el de las charlas de orientación vocacional. Cinco espacios funcionan en simultáneo, donde se espera que 7.000 estudiantes participen en diálogo con psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales.

Por la disposición y cómo está pensada, la expo no requiere de un recorrido lineal, sino que se abre la posibilidad a que cada visitante tenga la libertad de establecer su propio camino. Lamboglia resaltó que para este punto los docentes que ya tienen varias visitas anteriores resultan fundamentales, para guiar a los estudiantes y que puedan aprovechar al máximo del abanico de posibilidades que ofrece la feria.

Otros espacios de utilidad para las juventudes también están disponibles, como es el caso del programa de becas Gregorio Álvarez, que tendrá un lugar destacado para la difusión de esta herramienta que ofrece más oportunidades a los estudiantes neuquinos.

